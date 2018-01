Dragnea incepe abia luni discutiile pentru a stabili ministrii Guvernului PSD 3. Cand va trece prin Parlament?

Ziare.

com

"Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila pentru functia de premier. Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din Opozitie si a altora de a refuza propunerea PSD si ii multumim pentru asta si apreciem in mod deosebit. Intrarea intr-o criza politica ar fi fost un lucru grav pentru Romania si presedintele a vrut sa evite asta. PSD va guverna alaturi de partenerii din ALDE pentru bunastarea romanilor", a spus liderul PSD.Presedintele social-democratilor a mai precizat ca "vom convoca Parlamentul in asa fel incat pe 29 ianuarie sa avem votul de investitura. De asemenenea,", a mai spus Dragnea.A spus cateva cuvinte si Viorica Dancia, insa nimic concret."Multumesc domnului presedinte Iohannis, domnului presedinte Dragnea, colegilor mei si colegilor de alianta pentru increderea acordata. Astept sa avem votul in Parlament pentru ca pentru noi este importanta punerea in practica a programului de guvernare, pentru Romania si pentru romani, sa tratam asa cum trebuie 2018 - anul Centenarului (Marii Uniri-n.r.), dar in acelasi timp sa pregatim preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019", a spus ea.In finalul declaratiei comune de pe holurile Palatului Parlamentului, Liviu Dragnea a tinut sa precizeze ca "vreau sa o felicit, pentru ca este o doamna foarte competenta si foarte agrabila".Din acest moment, Dancila are la dispozitie zece zile pentru a-si forma Guvernul. Apoi, dupa audierile ministrilor in comisiile parlamentare de specialitate, Executivul condus de Viorica Dancila va merge in Parlament pentru votul de investitura.Dupa acest pas, noul Guvern va merge la Palatul Cotroceni, unde, in fata presedintelui Iohannis, va depune juramantul de investitura.C.S.R.