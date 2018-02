Jurnalistii de la "El Pais", reportaj inedit in Videle, pepiniera de ministri pentru statul roman

Ziare.

Jurnalistii remarca faptul ca Dragnea a numit in functii de conducere, mai ales in Guvern, numeroase persoane care provin din Videle, desi aceasta zona este una dintre cele mai sarace din Romania.Este vorba de o localitate cu una dintre cele mai mari rate ale somajului si in care nu se remarca nimeni prin rezultate academice deosebite, mai arata El Pais Chiar si asa, persoanele respective au ajuns sa conduca ministere si chiar Guvernul, amintita aici fiind Viorica Dancila, pentru simplul fapt ca si-au demonstrat devotamentul fata de Liviu Dragnea.El Pais aminteste si faptul ca Dragnea este condamnat definitiv pentru frauda electorala si este vizat si in alte dosare de coruptie. Acesta se intampla in contextul in care Liviu Dragnea nu poate ocupa functia de premier.Jurnalistii spanioli au fost si la blocul in care stau Viorica Dancila si Carmen Dan si au vorbit cu vecinii acestora.Primul ministru si restul politicienilor importanti au pus Videle "pe harta", arata profesorul Vali Baban. Acesta este mandru ca a predat geografia ani de zile la institutul unde a studiat Viorica Dancila.