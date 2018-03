"Noua reactie a CE in scandalul "lista lui Gadea": Cine a publicat pentru prima oara documentul pe Internet"

Foto: print screen Google

Scandalul a fost starnit duminica, atunci cand Mihai Gadea a prezentat la Antena3 un raport atribuit Comisiei Europene care includea anumite cerinte cu privire la MCV, inclusiv prezentarea de informatii privind stadiul in care se aflau dosarele unor inculpati celebri.De la Antena3, stafeta a fost preluata de liderul PSD, Liviu Dragnea, pasata imediat premierului Viorica Dancila si apoi ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care si-au transmis public mai multe mesaje pe aceasta tema, desi toti trei fac parte din aceeasi alianta aflata la guvernare.Luni, Comisia Europeana a precizat ca nu comenteaza documente care nu sunt oficiale, iar marti a revenit cu noi precizari, la solicitarea unui cotidian din Romania." (Documentul - n.red.) a fost parte, in urma cu mai multi ani (2012), din schimbul normal de mesaje tehnice in cadrul MCV, cu referire la criteriul 3 care vorbeste despre ''. Asa cum stiti, MCV-ul este un proces, bazat pe tratat, menit sa masoarea progresele facute de Romania raportat la o serie de criterii de comun agreate", a declarat Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, pentru Libertatea De altfel, singurele documente publice emise in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare sunt rapoartele care sunt prezentate oficial si remise autoritatilor de la Bucuresti.Desi Antena3 a titrat ca a prezentat "lista neagra" "in premiera nationala", la o simpla cautare pe Internet am gasit documentul din care face parte fragmentul prezentat si care a starnit mare agitatie in Guvernul Dancila. El a fost publicat anul trecut pe blog de, unul dintre inculpatii mentionati in lista, de doua ori condamnat la inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie.Este vorba despresemnata de Mihnea Motoc si trimisa de Reprezentanta permanenta a Romaniei la UE ministrului Justitiei de atunci, Mona Pivniceru, in prezent membru al Curtii Constitutionale.Astfel, Comisia Europeana solicita atunci Guvernului Romaniei intocmirea si transmiterea unui raport privind dezvoltarile inregistrate in cadrul celor patru benchmarks-uri dupa publicarea raportului de evaluare din iulie 2012, precum si un raport de progrese, inclusiv "sa raspunda unui numar de 21 intrebari punctuale, prezentate in anexa la scrisoare".Ramane de vazut cum explica Adrian Nastase faptul ca a intrat in posesia acestui document care nu era destinat publicitatii si de deslusit care au fost ratiunile pentru care PSD a declansat acest nou conflict cu Comisia Europeana.