Seful Comisiei Europene: Am sentimentul ca e totul in regula in Romania? Nu!

Ziare.

com

Intrebat intr-un interviu pentru Digi 24 cum i se pare situatia din Romania, in conditiile in care nu a vorbit despre tara noastra in discursul despre Starea Uniunii, spre deosebire de anul trecut, cand a mentionat Romania, Jean-Claude Juncker a afirmat ca daca ar fi vorbit despre Romania in discursul de miercuri, mesajul nu ar fi fost unul pozitiv in totalitate."As spune ca acesta este un subiect oarecum complicat. Daca as fi vorbit despre Romania, mesajul nu ar fi fost unul pozitiv in totalitate. Anul trecut a fost unul pozitiv si cred in continuare ca Romania si Bulgaria trebuie sa intre in spatiul Schengen cat mai curand, dar in acelasi timp trebuie sa vedem rezultate in ceea ce priveste respectarea statului de drept", a declarat presedintele CE.De asemenea, intrebat cum este, din punctul sau de vedere, situatia din Romania in acest moment la capitolul stat de drept si justitie, Juncker a spus ca are impresia ca "exista o uriasa si controversata disputa in Romania intre presedinte si guvern si o parte a Parlamentului"."Am sentimentul ca e totul in regula in Romania? Nu", a afirmat oficialul european.El a mai spus ca in Europa lipseste dialogul intre est si vest: "Cred ca in Europa ne lipseste dialogul intre est si vest. Eu am sustinut aderarea tarilor din centrul si estul Europei. Raman la parerea ca aceasta a fost o decizie corecta dupa caderea comunismului. In partea dumneavoastra a Europei nu a existat suficient dialog".