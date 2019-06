Adevarul despre avutia romanilor: A ajuns la maximul ultimilor 10 ani, asa cum a zis Dancila?

Concluzia?

Opozitia a avut 200 din cele 233 de voturi necesare, astfel ca alianta PSD-ALDE pastreaza deocamdata guvernarea."Avutia romanilor a ajuns la recordul maxim al ultimilor 10 ani" - este declaratia Voricai Dancila de marti pe careo analizeaza.Cum premierul nu a explicat clar la ce se refera prin, vom diseca doua statistici: venitul mediu lunar al unei gospodarii si valoarea activelor.In anul 2018, veniturile totale ale populatiei, medii lunare pe o gospodarie, au fost de 4.251 de lei, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS) Salariile (si celelalte beneficii financiare aferente lor) au avut cea mai mare pondere in venituri (67,2%).Sa vedem cum a evoluat venitul mediu lunar al unei gospodarii din Romania, in ultimii 10 ani, conform INS 2018: 4.251 de lei2017: 3.392 de lei2016: 2.945 de lei2015: 2.352 de lei2014: 2.500 de lei2013: 2.559 de lei2012: 2.475 de lei2011: 2.417 de lei2010: 2.304 de lei2009: 2.316 de lei2008: 2.127 de leiDaca ne uitam strict la aceste date, atunci declaratia premierului se sustine. Insa trebuie sa vedem situatia per ansamblu, daca vrem sa ne facem o idee corecta asupra banilor nostri.Mai exista un aspect care trebuie luat in calcul: cheltuielile totale. Acestea au fost, in medie, de 3.667 de lei lunar pe o gospodarie, in 2018.Daca ne uitam la structura lor, cei mai multi bani s-au dus in consum (62%) si pe taxe, impozite si contributii (31,5%) . Cu alte cuvinte, o familie din Romania a dat lunar, in medie, la stat 1.155 de lei in 2018.Comparatia cu anul 2008 este, insa, de-a dreptul revelatoare: din totalul de cheltuieli de 2.031 de lei (media/luna), doar 16,5% se duceau atunci catre taxe, impozite si contributii - adica 335 de lei.Prin urmare, ce nu a spus Viorica Dancila este caAltfel spus, cel mai mare avantaj de pe urma cresterii veniturilor romanilor il are statul, avantaj care devine unul urias daca luam in calcul si contributia indirecta prin taxele aplicate produselor de consum.Nu in ultimul rand, disparitatile dintre familiile sarace si cele bogate sunt mari. Potrivit unei analize publicate de Revista de Statistica , raportul dintre veniturile celor mai sarace familii (reprezentand peste 35% din totalul populatiei) si veniturile celor mai bogate familii (reprezentand 7-8% din totalul populatiei) era de 1:4,7 in 2008 si de 1:4,1 in 2013.O alta statistica care arata avutia romanilor este valoarea activelor.Potrivit celui mai recent Raport asupra stabilitatii financiare publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) , averea neta a populatiei s-a majorat in anul 2018, ajungand foarte aproape de 2.000 de miliarde de lei. Astfel, ne-am apropiat de valoarea maxima inregistrata in anul 2008.Evolutia a fost determinata intr-o proportie ridicata de cresterea activelor imobiliare coroborata, intr-o masura mai redusa, cu cea a activelor financiare.Dar vice-guvernatorul BNR Liviu Voinea spune ca: "Avutia neta a populatiei a avut o crestere nominala de 58%, sau reala de 38%, dar mare parte din aceasta crestere este datorata cresterii pretului din activele imobiliare, deci este o crestere pe hartie", a spus oficialul bancii centrale, citat de StirileProTv.ro La cresterea artificiala a contribuit inclusiv majorarea cursului de schimb din ultimele luni, de dupa momentul adoptarii Ordonantei 114 ( al carei promotor este ministrul de Finante, social-democratul Eugen Teodorovici ), pentru ca toate imobilele sunt cotate in euro.De asemenea, cu toate ca Romania inregistreaza cea mai ridicata rata a detinerii de imobile din Uniunea Europeana,, cele mai bogate 10 la suta din gospodarii detinand aproximativ 60 la suta din avutie, potrivit raportului BNR.O serie de inegalitati persista si la nivelul economisirii bancare: aproximativ 78 la suta din deponenti detin depozite pana in 5.000 lei, in timp ce 71 la suta din valoarea depozitelor e detinuta de doar circa 5 la suta din deponenti, mai arata sursa citata.Indiferent de datele statistice la care a vrut sa se refere, premierul Viorica Dancila a omis sa spuna intregul adevar. Si acesta nu arata deloc ca romanii o duc mai bine.