Ambasada Suediei la Bucuresti, mesaje ironice dupa intalnirea ratata dintre Dancila si Juncker

"Back in 2005 Stockholm was facing traffic jams. But nowadays one doesn't have to leave a lot earlier to arrive on time, since Stockholm found a solution for traffic congestion (In 2005, Stockholmul se confrunta cu ambuteiaje in trafic. Dar astazi nimeni nu trebuie sa mai plece mult mai devreme pentru a ajunge la timp, pentru ca in Stockholm s-a gasit o solutie pentru decongestionarea trafiului) ", este primul mesaj transmis pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei la Bucuresti. Dupa cateva ore, Ambasada Suediei a mai transmis un mesaj tot legat de trafic."We're sure that the traffic will get lighter during the week-end, so we are waiting you at Faur Poarta 1 for the 4th edition of Art Factory: art exhibitions, concerts (KNASH Swedish band on Saturday at 18:00), bike party and a lot of surprises in an unconventional place. Un event that encourages and promotes young artists (Suntem siguri ca traficul va fi mai usor in weekend, asa ca va asteptam la Faur Poarta 1 pentru cea de-a 4-a editie a Art Factory: expozitii de arta, concerte (trupa KNASH sambata la ora 18:00) bike party si o multime de surprize intr-un loc neconventional. Un eveniment care incurajeaza si promoveaza tinerii artisti", este al doilea mesaj postat de ambasada Amintim ca premierul Viorica Dancila ar fi trebuit sa se intalneasca luni seara, la Aeroportul Baneasa, cu seful Comisiei Europene, Jean Claude-Juncker, care a venit in Romania pentru a participa la Summit-ul celor Trei Mari. Intrevederea nu a mai avut loc, insa, pentru ca avionul oficialului european ar fi ajuns mai devreme.Iata explicatiile Guvernului A.G.