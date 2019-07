Amintiri din copilarie cu Dancila: Unde inota si cum ii ademeneste pe copii sa revina in tara, pentru "frumusetea sufletului de roman"

Ziare.

"Lansarea unei noi editii a taberelor ARC devenita traditie, a unsprezecea editie reprezinta un parteneriat intre Guvern, autoritatile locale si comunitatea romanilor de pretutindeni. Azi, din Romania, sunt peste 3.000 de copii in diferite colturi ale tarii. Iar noi ne dorim sa pastram identitatea romaneasca.Dragi copii romani de pretutindeni, pentru noi sunteti foarte importanti, pentru Romania sunteti foarte importanti si incercam sa va aducem in tara pe care parintii, bunicii nostri o considera acasa. Speram ca acest lucru sa-l faceti si voi. Dorim sa descoperiti Romania, sa fiti atasati de valorile romanesti.Veti intalni oameni minunati, profesori dedicati, veti vedea locuri frumoase, veti cunoaste traditiile noastre, dar si frumusetea sufletului de roman. (...) Nu uitati un lucru, Romania va asteapta sa va intoarceti acasa", a spus premierul Viorica Dancila.La randul sau, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, le-a povestit copiilor din afara granitelor aflati in tabara la Sulina, ca atunci cand el era copil manca ciorba de peste cu apa din Dunare.Eugen Teodorovici le-a spus copiilor ca an de an venea la Slulina, in tabara, cand era copil, iar cand a incercat sa ii povesteasca, sambata, premierului Vioroca Dancila despre acest lucru, prim-ministrul i-a replicat ca ea inota aici, cand cand era copil."Incercam sa ii povestesc doamnei prim-ministru despre Sulina, cum eu, acum multi ani de zile, veneam an de an la aceasta tabara, in zona, pescuiam, mancam ce gateau localnicii, ciorba de peste cu apa de Dunare are cel mai bun gust.Doamna premier mi-a spus: 'Mai, Eugen, tu imi spui mie? Eu stiu de ani de zile. Eu veneam aici, la Sulina, inotam'. Mi-a povestit ca mergea la sala de sport. Trebuie sa aducem aceste obiective la forma initiala si sa va bucurati toti de ceea ce e aici, la Sulina", a spus Teodorovici.Peste 3.000 de elevi si tineri romani din tarile aflate in jurul granitelor si Balcani, precum si din diaspora participa la cea de-a XI-a editie a taberei ARC, la Centrul de Agrement din Sulina, judetul Tulcea si Oglinzi, judetul Neamt, precum si Caprioara, judetul Hunedoara.Activitatile organizate in cadrul Programului se vor axa pe dezvoltarea abilitatilor de comunicare in limba romana, pe informarea participantilor asupra istoriei romanilor si aprofundarea cunostintelor de cultura si civilizatie romaneasca.