Apel catre premierul Dancila pentru introducerea bratarilor electronice

Scrisoarea deschisa vine in contextul atacurilor din ultima perioada asupra femeilor.Organizatiile non-guvernamentale cer reglementarea sistemului de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie prin asigurarea monitorizarii agresorilor prin bratari electronice, masura ce a fost propusa in guvernele anterioare, dar care nu s-a concretizat pana in prezent." (...) Proiectul de lege vizeaza introducerea ordinului de protectie provizoriu (art.52, Conventia de la Istanbul), emis de politist, in baza unui instrument eficient de evaluare, la constatarea faptei de violenta, care sa asigure o protectie reala si rapida, asigurarea accesului victimelor violentei la justitie, precum si bugetarea adecvata a adaposturilor si serviciilor de consiliere si suport.", se arata in scrisoare trimisa premierului Dancila."Va solicitam (...)si cu privire la modul in care a fost indeplinita, in aceste cazuri, obligatia politiei de supraveghere a respectarii ordinelor de protectie.Cati dintre agresorii care au incalcat ordinele de protectie sunt cercetati pentru incalcarea hotararii judecatoresti si cati dintre inculpatii in dosare cu aceeasi acuzatie au primit pedeapsa cu inchisoarea?", se mai arata in scrisoare."Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor" aminteste de cazurile Nicoletei Botan, directoarea de gradinita privata din Capitala care a fost injunghiata mortal de sotul ei la munca desi avea impotriva acestuia un ordin de protectie , si de cazul femeii injunghiate mortal de fostul iubit, militar de profesie, intr-un coafor din localitatea damboviteana Titu , in conditiile in care fosta sotie a acestuia il reclamase la Politie de mai multe ori.Organizatiile non-guvernamentale averzizeaza ca, in tot acest timp in care Guvernul amana adoptarea unor masuri, in medie 39 de femei vor inainta, in fiecare zi, plangeri la sectiile de politie pentru loviri sau alte violente din partea unui membru de familie.