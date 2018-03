Apele Romane au decis ca in locul plajei pentru persoane cu nevoi speciale sa fie construite beach-baruri, acuza un ONG

Ziare.

In semn de protest, Centrul de Autism "Marea Neagra" a transmis o petitie catre prim-ministrul Viorica Dancila, amintindu-i si ca proiectul de la malul Marii Negre ar fi trebuit sa se realizeze din donatii si sponsorizari si cu munca a sute de voluntari.Petitia vine in contextul in care premierul Dancila are o serie de intalniri cu mai multi reprezentanti ai ONG-urilor care dezvolta programe pentru persoanele cu dizabilitati, luni avand discutii cu asociatiile de sprijin pentru copiii si tinerii afectati de sindromul Down si pentru pacientii cu boli rare, potrivit unui comunicat al Guvernului remis Ziare.com.Premierul Viorica Dancila a gafat, in februarie, la Antena 3, unde i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul". A doua zi, a cerut scuze, prin intermediul unui comunicat de presa, pentru declaratia pe care a facut-o.Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, considera ca s-ar fi impus macar un avertisment in acest caz, dar premierul a scapat fara nicio sanctiune. Ulterior, Dancila a inceput un adevarat turneu al asociatiilor care sprijina persoanele cu diversele dizabilitati din tara noastra.In luna mai 2017, Apele Romane au oferit gratuit un sector de plaja de doua hectare, pentru a fi amenajat cu o multime de ateliere terapeutice, dar dupa opt luni s-au razgandit si au anulat proiectul, din dorinta de a oferi acest sector de plaja unor agenti economici, spune organizatia Centrul de Autism "Marea Neagra" intr-un comunicat remis luniAceasta aduce ca dovada Adresa nr. 7689/31.05.2017, a Administratiei Bazinale Dobrogea Litoral, prin care a fost alocata o "suprafata de plaja cu deschidere de 200 m in zona oras Constanta, acolo unde suprafata a fost marita si este libera de sarcini. Zona de plaja de la capatul str. Yokohama colt cu str. Salonic unde gradul de aglomerare este mult mai mic, iar drumul asfaltat ajunge pana la limita plajei. Plaja are o deschidere la vest de 200 m si o suprafata totala de peste 20.000 mp care poate fi pusa la dispozitia Asociatiei"."Situatia este de domeniul absurdului si greu de inteles. Desi legislatia la nivel european obliga statul roman sa accesibilizeze absolut toate spatiile publice, statul roman renunta la un parteneriat de amenajare a singurei plaje din Romania pentru persoanele dizabilitati, in conditiile in care intreaga investitie este asigurata din fonduri private., este o dovada clara a lipsei de intelegere si compasiune fata de situatia dificila in care se afla o persoana cu o anumita deficienta", spune psihologul Adrian Gemanaru, citat in comunicat.Mai mult decat atat, Centrul Marea Neagra semnaleaza Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care prevede in mod clar obligatia statului roman de a asigura si colabora cu furnizori de servicii sociale pentru facilitarea pe domeniul public a accesului pentru persoanele aflate intr-un handicap si prevede amenzi de la 3.000 la 9.000 de lei, pentru institutiile publice.Aceasta atitudine a statului fata de persoanele cu dizabilitati din Romania este jignitoare si lipsita de respect "fata de o categorie importanta a populatiei Romaniei: 791.761 de oameni, conform site-ului Ministerului Muncii si Justitiei Sociale", mai spune organizatia.