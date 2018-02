Asociatia Autism Romania ii solicita scuze publice lui Dancila. Si Dragnea se refera la fel la autisti

Si Dragnea se refera la fel la autisti

Intr-o scrisoare deschisa, semnata de presedintele asociatiei, Liuba Iacoblev, organizatia arata ca declaratia premierului Dancila este "jignitoare pentru persoanele cu autism si familiile lor" si ca "ii stigmatizeaza si mai mult pe acesti oameni"."Este regretabil faptul ca la interviul pe care l-ati acordat la o televiziune in seara zilei de 15 februarie ati spus '' (...) Este absolut regretabila, mai ales ca vine din partea unui demnitar de cel mai inalt rang, din partea Primului Ministru al tarii.. Iar termenul cel 'rau' al comparatiei este reprezentat, in cazul dvs., de noi, 'autistii', adica de copiii nostri, sotii, parintii, fratii nostri, pe care ii priviti ca fiind de conditie inferioara", se arata intr-o scrisoare deschisa transmisa de asociatie.Asociata subliniaza ca premierul Dancila nu este primul poilitician care foloseste acest termen in sens negativ, "in rafuieli politice" si "in contexte care nu au nici o legatura cu problematica, nevoile si situatia persoanelor cu autism din Romania".De altfel, si Liviu Dragnea foloseste deseori acest cuvant. "si sa ne prefacem ca nu intelegem semnalul electoratului", a spus el in urma cu cativa ani."Eu nu vreau sa renuntam la idee, pentru ca unul din drepturile fundamentale e dreptul la viata. Alt drept e cel la protectie, atat pentru noi, copii, familii, comunitate.si care sunt riscurile, din ce in ce mai mari care apar in ce priveste siguranta nationala", a spus Dragnea in 2015, referitor la Legile sigurantei."Acest lucru este foarte ingrijorator si arata. 1 din 100 de romani are o tulburare din spectrul autismului. Asadar, exista aproape 200.000 de 'autisti' (plus familiile lor), si ei tot cetateni romani, care asteapta sa fie", mai este precizat in scrisoare.Potrivit asociatiei, revolutia fiscala a inrautatit lucrurile pentru cei care sufera de autism si familiile lor, pentru ca "darama si ONG-urile de parinti, singurele care ii mai ajuta pe acestia in lupta lor".In scrisoare sunt evidentiate calitatile pe care le au persoanele ce sufera de autism - incapacitatea de a minti sau de a se preface, integritatea, loialitatea, obiectivitatea, cautarea dreptatii, apoi o serie de abilitati speciale in domenii precum stiinta sau arta - si se arata caIn fine, asociatia Autism Romania ii cere premierului Viorica Dancila sa ceara scuze public fata de oamenii care sufera de autism, dar si fata de familiile lor."AUTISM ROMANIA - Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism considera ca, adica aproximativ 67 de milioane de indivizi, motiv pentru care", mai e mentionat in scrisoare.Scrisoarea deschisa vine in contextul in care premierul Dancila a declarat, joi seara, ca "cei care dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul, sunt autisti" A.D.