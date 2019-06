Asociatia Municipiilor din Romania vrea intalnire cu Dancila si Teodorovici, ca sa gaseasca solutii pentru falimentul anuntat de Firea

Ziare.

com

Comitetul Director al Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) s-a reunit, vineri, la Suceava, la intalnire participand si primari ai municipiilor din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia.La reuniune au fost discutate problema bugetelor aprobate de autoritatile publice locale pentru anul 2019 si demersurile intreprinse de AMR catre Guvern cu scopul de a se echilibra deficitul aparut in urma executiei dupa primul trimestru, se arata intr-un comunicat de presa transmis de AMR."Problema constrangerilor bugetare de care am avut parte in ultimii ani, mai ales anul trecut, problema persistand si in acest an constituie unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi. In consecinta, am stabilit ca saptamana viitoare sa mergem la Guvern pentru a avea o discutie cu primul-ministru si cu ministrul Finantelor Publice, pentru a gasi solutii sa rezolvam iesirea din riscul de faliment al administratiei publice locale, in special pentru municipii", a declarat presedintele AMR, Robert Sorin Negoita, citat in comunicat.De asemenea, a fost dezbatut impactul pe care il are decizia ANCOM legata de tariful maxim care va fi aplicat pentru folosirea spatiilor publice, cu hotararea de a se initia o discutie aplicata asupra acestei situatii si functie de rezultatul acestei discutii, eventual, o actiune in instanta de contencios-administrativ.Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca primariile au bugetele mult mai mici decat li s-a promis la inceputul anului, aflandu-se intr-un "faliment nedeclarat" . Firea spus ca s-a ajuns sa nu poata fi asigurata functionarea curenta, iar facturile sunt tinute neinregistrate pentru a nu se intra pe arierate.Gabriela Firea a declarat, vineri, ca primariile au mari probleme financiare, bugetele care le-au fost alocate fiind mai mult "pe hartie"."Acum toti suntem in faliment nedeclarat. (...) Este momentul in care nu mai poti sa asiguri functionare, activitatea curenta, sa platesti subventiile pentru utilitatile publice si sa tii facturile neinregistrate ca sa nu intri pe arierate", a declarat Firea.Primarul general al Capitalei si-a exprimat regretul ca primarii din tara au lasat- anul trecut, la discutarea bugetului, sa se "lupte" cu Liviu Dragnea.Firea a anuntat ca va exista o intrevedere cu premierul Viorica Dancila si ministurl de Finante saptamana viitoare pe acesta tema.