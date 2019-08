Asociatiile pentru autostrada Moldovei vor o intalnire cu Dancila, pe 16 august, cand e la Iasi

Ziare.

com

Reprezentantii asociatiilor ii amintesc lui Dancila ca s-au intalnit cu ea la Palatul Victoria, pe 8 februarie 2019, cand au discutat situatia infrastructurii din regiunea aceasta, in special realizarea respectivei autostrazi."In urma cu trei saptamani, v-am adresat o scrisoare deschisa in legatura cu ignorarea acestei autostrazi. Reamintim ca aceasta autostrada este vitala pentru regiunea noastra, pentru iesirea din izolare, pentru dezvoltare si pentru crearea de locuri de munca menite a-i mentine acasa pe moldovenii care de ani buni sunt intr-un adevarat exod spre alte zone ale Romaniei, dar mai ales spre Europa Occidentala.V-am solicitat atunci o noua intrevedere pentru a va prezenta in mod detaliat de ce este importanta aceasta autostrada pentru noi, pentru locuitorii Moldovei ocolite in mod sistematic de marile investitii de infrastructura", au transmis reprezentantii asociatiilor.Acestia ii propun lui Dancila sa se intalneasca vineri, cand premierul se va afla in Moldova."Avand in vedere ca vineri, 16 august 2019, veti fi prezenta la Iasi, dorim sa avem o intalnire pe aceeasi baza de colaborare. Credem ca veti fi de acord cu noi ca interesele Moldovei nu mai pot fi ignorate fara asumarea tuturor riscurilor politice si sociale care decurg de aici", se arata in comunicatul celor trei asociatii.Amintim ca pe 30 iulie, dupa sedinta CSAT, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a aprobat ca proiectul autostrazii Ploiesti-Brasov sa fie declarat obiectiv strategic de interes national."In acest context, am atentionat-o pe doamna prim-ministru ca, inca de la finalul anului trecut, este in vigoare o lege pe care Guvernul continua sa o incalce si care prevede obligativitatea construirii autostrazii Moldovei. Avem o noua dovada a incapacitatii acestei guvernari de a dezvolta Romania.Este deplina responsabilitate a Guvernului de a gasi solutiile care se impun pentru a putea realiza aceste proiecte prioritare pentru milioane de romani, inclusiv posibilitatea declararii si a acestui obiectiv de infrastructura ca unul strategic de interes national, lucru pe care l-am propus foarte concret in sedinta CSAT-ului de astazi", a declarat Iohannis A.G.