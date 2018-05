Avocatul Copilului se va pronunta in cazul fetitei puse sa faca tumba in fata lui Dancila

Ziare.

com

"Apreciez faptul ca Avocatul Poporului a reactionat la solicitarea prin care ii ceream sa ia atitudine in cazul copilului de la Pitesti care a fost obligat sa se rostogoleasca pe asfalt in fata tribunei oficiale . Acel fapt reprezinta un atac brutal la valorile morale, o amputare a demnitatii umane, o incalcare flagranta a drepturilor copilului", scrie Raluca Turcan pe contul sau de Facebook Ea sustine ca institutia ar trebui sa ii sanctioneze pe cei responsabili."Am incredere ca institutiile statului vor respecta legea si vor cauta sa apere valorile educative pe care incercam sa le insuflam copiilor nostri. Avocatul Copilului este institutie in subordinea Avocatului Poporului si ar fi firesc sa urmareasca o sanctionare a celor vinovati.Cei care ar fi trebuit sa aiba cel mai mult de invatat din acest eveniment sunt liderii PSD-ALDE, cei care stateau la tribuna oficiala si priveau cum acei copii erau pusi in situatii jenante, umilitoare pentru varsta lor. Daca aveau un minim bun simt ei trebuiau sa reactioneze fara ezitare. Nu au reactionat", a conchis ea.Amintim ca premierul Viorica Dancila, vicepremierul Gratiela Vasilescu si ministrul de Interne, Carmen Dan, s-au aflat in luna aprilie la Pitesti, la manifestarile organizate sub titlul "Simfonia lalelelor", care se desfasoara in fiecare an in oras.Viorica Dancila a fost primita cu fanfara militara si cu defilarea unor care alegorice, iar copiii de la gradinitele din oras au fost imbracati in culorile tricolorului.A fost surprins si un moment in care o fetita de trei ani sta in cap, pe asfalt, intr-o demonstratie in fata tribunei oficiale.