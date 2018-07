Bine ati venit la Pristina! Viorica Dancila, o calatorie in Balcani din care nu a inteles nimic

Bucuria de a fi in Pristina a Vioricai Dancila, desi se afla la Podgorita

Un scandal diplomatic evitat de traducatorul roman

Romania rateaza o posibilitate istorica de a juca un rol important in ce priveste integrarea euro-atalantica a statelor din Balcani

Ziare.

com

Cu o seara inainte de alegerile parlamentare din Muntenegru, octombrie 2016, reprezentanti ai Ministerului de Interne din micul stat din Balcanii de Vest au arestat 14 persoane sub acuzatia de tentativa de lovitura de stat.In prezent e un proces pe rol, iar numarul acuzatilor se ridica la 50 de persoane. Doi dintre arestati sunt cetateni rusi, iar autoritatile de la Podgorita sustin ca Moscova e in spatele tentativei de asasinare a premierului Dusko Markovici, fiind o incercare extrema de a bloca aderarea Republicii Muntenegru la NATO. Republica Muntenegru isi proclama independenta in anul 2006. Intre 1992 si 2006 a facut parte din Federatia Serbia-Muntenegru, iar multi muntenegreni au fost implicati in conflictele din Balcani, care au avut loc dupa destramarea Iugoslaviei, din 1990.Odata cu aderarea Muntenegru la NATO, Vladimir Putin a pierdut orice influenta in Marea Adriatica, iar consecintele strategice pentru Rusia sunt importante, Moscova nu mai are niciun culoar european de acces la Marea Mediterana.Si din aceasta perspectiva, conflictul din Siria are o importanta majora pentru Rusia, fiind vorba de posibilitatea de a avea un cuvant de spus in ce priveste securitatea din estul Marii Mediterane.Acesta e contextul politic in care premierul Viorica Dancila face o vizita oficiala in Podgorita, capitala Republicii Muntenegru.Pristina este capitala Republicii Kosovo , stat nerecunoscut de Romania, aflat in vecinatatea estica a Muntenegrului, fost teritoriu al Serbiei.Gafa premierului Dancila este doar culmea unei serii intregi de balbaieli care tine de jumatate de an de cand a venit la Palatul Victoria, de erori diplomatice si de ratari de comunicare.Doamna Dancila nu a fost in stare sa rectifice greseala. Nici macar nu a sesizat eroarea. Pur si simplu, a facut-o traducatorul care a rostit numele corect - Podgorita.Donald Trump, intr-un interviu pentru canalul de televiziune Fox News , a exemplificat Republica Muntenegru ca fiind un potential loc de unde poate porni Al Treilea Razboi Mondial.Din pacate, gafa Vioricai Dancila slabeste influenta diplomatiei romanesti in aceasta zona complicata a Europei. Vizita si discursul premierului au avut efecte comice in Romania.Viorica Dancila urmeaza sa faca o vizita si in Macedonia, cu capitala la Skopie, tot o fosta parte a Iugoslaviei, care incearca sa adere la NATO si sa fie primita in Uniunea Europeana. Macedonia este o alta zona fierbinte din Balcani. De curand, Executivul macedonean si cel grec au gasit o solutie de compromis in ce priveste schimbarea numelui tarii in Republica Macedonia de Nord, pentru a incheia un conflict diplomatic cu Atena, ce tine de aproape 30 de ani.Grecia, din cauza numelui de Macedonia, nume al unei regiuni din nordul tarii, a blocat accesul acestei republici atat in NATO, cat si in Uniunea Europeana, provocand stagnarea economica si sociala a acestui stat din Balcani.Succesul negocierilor a provocat o criza diplomatica intre Rusia si Grecia, guvernul elen expulzand doi diplomati rusi si blocand accesul in Grecia al altor doi reprezentanti ai Rusiei.Acesta e contextul in care se desfasoara vizita Vioricai Dancila in Balcani. Cu un astfel de premier care nu stie nici macar in ce oras a aterizat, e greu de presupus ca seful Executivului intelege confruntarile diplomatice din zona, importanta lor, nuantele politice si ce posibilitati are Romania de a juca un rol in integrarea statelor din zona Balcanilor in structurile euro-atlantice.