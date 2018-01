C.T. Popescu si Tudose, audiati pentru discriminare. Fostul premier pentru "fluturatul langa steag", jurnalistul pentru Dancila

Cum a reactionat CTP

CNCD a sustinut ca "", a informat, vineri, presedintele institutiei, Asztalos Csaba.In urma sesizarii, CNCD a decis ca jurnalistul Cristian Tudor Popescu sa fie audiat marti."Exista o autosesizare. Exista si o citatie pentru marti, saptamana viitoare. Procedural, oricare dintre membrii Colegiului Director al CNCD se poate autosesiza in mod individual, raportat la presupuse fapte de discriminare care ajung la cunostinta unui membru sau altul. Deci nu este o decizie colectiva. Si aceasta sesizare este supusa analizei ca fiind o posibila depasire a libertatii de exprimare prin asemanarea unei persoane cu un animal", a spus Asztalos Csaba, conform Agerpres.El a precizat ca procedura este accelerata pentru ca declaratiile publice ale formatorilor de opinie au efect in societate, iar CNCD nu poate astepta sa ia o decizie intr-un sens sau altul.Presedintele CNCD a adaugat ca a fost citat pentru marti si redactorul-sef al Digi 24, Cosmin Prelipceanu, pentru ca nu a avut nicio delimitare fata de o posibila declaratie care ar depasi limita libertatii de exprimare, dar acesta a refuzat sa preia citatia."Am trimis un coleg sa-i inmaneze citatia la Digi si a refuzat sa preia citatia. Noi am facut dovada ca l-am citat. Daca refuza, procedura merge mai departe. Vom solutiona plangerea fara pozitia dansului. (..) Domnul Cristian Tudor Popescu probabil ca a primit-o pentru ca am vazut o reactie a dumnealui in mass-media", a spus Asztalos Csaba.Cristian Tudor Popescu a reactionat dupa ce a fost informat ca va fi audiat saptamana viitoare."Ce viteza de reactie, domnule, are Consiliul nostru pentru Combaterea Discriminarii! Foarte bine, sunt vigilenti, domnule! Inteleg ca si CNA-ul are o problema...", a spus acesta la Digi 24.Acesta a precizat ca el s-a referit strict la coafura premierului desemnat."Dar observatia mea, stimati domni si doamne de la CNCD, este de natura estetica. Ea nu se leaga de un aspect fizic al doamnei. Aceasta coafura reprezinta o optiune estetica a dnei Dancila, asa cum sunt rujul, rimelul, hainele pe care le poarta, parfumul pe care il foloseste. Eu nu am spus niciun moment, asa cum au titrat cei de la stiripesurse, si Antena 3, si B1: Cristian Tudor Popescu o compara pe Viorica Dancila cu o maimuta! Unde o compar eu pe doamna Dancila cu o maimuta?!Nu m-am referit la figura dansei, nu m-am referit la faptura in general, la maini, la picioare, la niciun element fizic., care reprezinta o optiune a doamnei. Nici macar nu l-am contestat. Am observat doar o similitudine cu modul in care e asezata coama acestei specii de maimute 'pavianul cu mantie'", a adaugat el.Declaratia pentru care a fost citat CTP a fost facuta in emisiunea "Jurnalul de seara" a postului Digi 24, din 16 ianuarie.Iata cum arata pavianul cu mantie:A.G.