Cabinetul Dancila a depus juramantul. Iohannis acuza topaiala guvernamentala: Justitia e linia rosie!

Dupa depunerea juramantului, presedintele Klaus Iohannis a sustinut un discurs foarte dur, in care a atras atentia despre cat de neperformante au fost primele doua guverne PSD-ALDE.Seful statului a sustinut ca prin aceasta investituta spera sa "inceteze si aceasta topaiala guvernamentala" si a urat succes noului guvern.Amintim ca noul premier si echipa sa au obtinut, mai devreme, in Parlament, 282 de voturi, mult mai multe decat detine majoritatea guvernamentala PSD-ALDE si cu mult peste pragul de 233 voturi necesar pentru investitura.- Dupa discurs, seful statului a dat mana cu presedintii celor doua Camere si a plecat.- "Oamenii isi doresc prosperitate intr-o tara in care politicienii respecta cetatenii, o tara care stie ce vrea si incotro se indreapta. Sunt lucruri pe care puterea politica de dupa alegerile din 2016 nu a vrut sau nu a fost capabila sa le livreze pana acum. E responsabilitatea dvs. sa o faceti. Va doresc mult succes", a mai spus seful statului.- "In locul promisiunilor de crestere a salariilor, multi reclama faptul ca salariul va scadea. Aveti o misiune dificila. Va trebui sa convingeti cu un capital de incredere redus. Preluati din start si factura esecului celor doua guverne anterioare propuse tot de aceasta majoritate.S-au ratat numeroase oportunitati, tocmai pentru ca promisiunile din campanie au fost ignorate inca de la inceput. Este o situatie care a generat numeroase efecte negative in economie si societate. Lucrurile trebuie indreptate urgent", a adaugat presedintele.- "Iar in Justitie modificarea legilor a fost fortata.. Coalitia de la putere nu trebuie sa ignore semnalul a sute de mii de romani", a adaugat acesta.- "Este o discrepanta intre promisiunile facute si degringolada in care ne aflam. Nu vedem progrese in Sanatate si Educatie.", a continuat el.- "La doar un an de la alegerile parlamentare am ajuns la al treilea cabinet PSD-ALDE dupa un dublu esec cu guvernele anterioare. In mod sigur nu aceasta este performanta pe care o asteptau romanii. Sper ca, odata cu investirea celui de-al treilea Executiv,", a declarat Klaus Iohannis.- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a depus juramantul.- Viorel Ilie, si el printre cei care au ramas in Guvern, a depus juramantul in functia de ministru pentru Relatia cu Parlamentul.- Natalina Elena Intotero a depus juramantul in functia de ministru delegat pentru romanii de pretutindeni.- Si ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, a depus juramantul.- Ioana Bran a depus juramantul in functia de ministru al Tineretului si Sportului.- A fost randul ministrului Comunicatiilor, Petru Bogdan Cojocaru, sa rosteasca juramantul.- Nicolae Burnete se va ocupa de Ministerul Cercetarii si a depus si el juramantul.- Ioan Danes depune juramantul si va merge la Ministerul Apelor si Padurilor.- Ministrul Culturii, George Ivascu, actor neafiliat politic, sustinut de PSD, a depus juramantul.Insa Ivascu a inlocuit "poporul roman" cu "poporul meu" in juramantul depus la Palatul Cotroceni.Juramantul standard rostit de toti ministrii a fost acesta: "Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman, sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!".Insa Ivascu a eliminat cuvantul "roman" si a spus: "Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului meu".- Juramantul de credinta a fost depus si de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.- Stefan Radu Oprea, noul ministru pentru IMM-uri, a depus juramantul.- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a depus juramantul.- Cel care se va ocupa de Ministerul Transporturilor, Lucian Sova, a depus si el juramantul.- Ministrul Energiei, Anton Anton, a depus juramantul.- Ministrul Economiei, Danut Andrusca, a depus juramantul.- Lia Olguta Vasilescu rezista si in al treilea guvern PSD-ALDE si depune juramantul pentru functia de ministru al Muncii.- Mult controversatul Valentin Popa depune juramantul pentru functia de ministru al Educatiei.- Petre Daea ramane in Guvern ca ministru al Agriculturii si a redepus juramantul.- Tudorel Toader, si el ramas din vechiul Guvern, a depus juramantul in functia de ministru al Justitiei.- Eugen Orlando Teodorovici a depus juramantul pentru functia de ministru de Finante. "Nu am mai fost demult la Cotroceni", a spus acesta dupa depunerea juramantului.- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a depus juramantul.- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a depus juramantul.- Carmen Dan a depus juramantul in functia de ministru de Interne.- Decretul privind numirea Guvernului condus de Viorica Dancila a fost publicat in Monitorul Oficial.- Vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a depus juramantul.- Vicepremierul Viorel Stefan a depus juramantul.- Gabriela Gavrilescu merge mai departe la Ministerul Mediului si a depus juramantul. Ea va fi si vicepremier.- Paul Stanescu, care va merge la Ministerul Dezvoltarii si va fi si vicepremier, a depus juramantul.- Viorica Dancila depune juramantul in functia de premier. "Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman, sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!", a spus aceasta, dupa care s-a inchinat larg de trei ori.- Ceremonia a inceput prin intonarea imnului national al Romaniei.- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni seara, decretul pentru numirea Guvernului Dancila.