Ce spune premierul Dancila despre mult asteptatul raport privind activitatea DNA

Ziare.

com

"Nu cred ca trebuie sa am o discutie legata de acest subiect. Justitia sa isi faca datoria, domnul ministru trebuie sa isi faca datoria. Voi vedea ce decizie si care au fost punctele de la care a plecat domnul ministru atunci cand va iesi public. O sa am o discutie dupa ce iese public si anunta, dar nu discut despre deciziile pe care trebuie sa le ia ministrul, nu este normal sa avem o discutie", a spus premierul joi, dupa ce a participat la Adunarea Generala a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania.Intrebata ce asteptari are de la Tudorel Toader, in contextul in care Liviu Dragnea i-a cerut sa nu se faca de ras , Dancila a afirmat ca vrea ca ministrul sa"Astept ca ministrul Justitiei sa se incadreze in limitele legale, sa faca o analiza obiectiva si sa ia deciziile care se impun pe analiza facuta (...) Eu cred ca domnul ministru trebuie sa faca analiza el si sa vina cu raportul in spatiul public. Nu vreau sa existe suspiciunea ca premierul ar putea interveni intr-un raport", a afirmat premierul.Declaratiile prim-ministrului Dancila vin in contextul in care astazi, de la ora 18:00, ministrul Justitiei va sustine o conferinta de presa in care va prezenta raportul privind activitatea manageriala a DNA.De asemenea, se asteapta ca Tudorel Toader sa ia o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.