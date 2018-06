Cristian Tudor Popescu castiga procesul cu CNCD in cazul "pavianul cu mantie": O victorie a ratiunii si curajului

Afirmatia lui CTP

Motivarea CNCD

Ziare.

com

Decizia nu este definitiva si ramane de vazut daca CNCD va face recurs.In ce-l priveste pe CTP, acesta a spus ca este o "victorie a ratiunii", dar a laudat si curajul judecatorului care a dat sentinta, avand in vedere asaltul tot mai concentrat pe care PSD si ALDE il dau asupra justitiei."In cazul acestei decizii e vorba de o victorie a ratiunii si curajului. O victorie a ratiunii pentru ca judecatorul a tinut seama de niste elemenete cat se poate de clare si de logice. (...) Era rational sa constati ca se poate comenta despre orice, dar nu despre discriminare, ca nu am discriminat-o in niciun fel pe doamna Dancila si cu atat mai putin ca am hartuit-o. Ma gandesc ca s-a tinut cont de faptul ca. S-a autosesizat CNCD-ul.Hotararea CAB a fost profesionista, rationala, aproape ca nu putea sa fie altfel pe o asemenea speta cu vagi conotatii ridicole. Mai important mi se pare curajul judecatorului pentru ca evident e un caz politic, acest CNCD mi-a dat acea amenda pentru ca era vorba de premieul PSD Dancila, si nu i-a dat nici macar o dojana senatorului PSD care a insultat-o intr-un mod de nereprodus pe o colega deputat, in aceeasi perioada.Curajul acestui judecator astazi de a da o asemenea sentinta, cand se exercita o presiune enorma de catre PSD-ALDE, coalitia de guvernare, majoritatea parlamentara asupra justitiei din Romania. Practic, magistratii sunt amenintati in fiecare ora prin legile pe care le vedem in Parlament, amenintarile sefului PSD, sefului ALDE la adresa magistratilor", a spus CTP, la Digi24.Totul a inceput pe 16 ianuarie, atunci cand C.T. Popescu a afirmat, in direct, despre Viorica Dancila: "Incep sa ma gandesc ca Susanica Gadea (fost ministru al Educatiei in perioada comunista - n.red.) sau Maria Bobu (fost ministru al Justitiei in perioada comunista, sotia lui Emil Bobu - n.red.) erau niste lumini in Guvernul lui Ceausescu din anii '80. Cum a ajuns aceasta doamna?Coafura aceasta imi aminteste de pavianul cu mantie, e o specie pe cale de disparitie. Nu pot sa nu ma gandesc, este exact modul cum e asezata podoaba capilara a pavianului cu mantie".CNCD s-a autosesizat pe 18 ianuarie in acest caz si s-a miscat cu rapiditate. Pe 31 ianuarie a anuntat si amenda pe care CTP a spus de atunci ca o contesta.CNCD a motivat pe 13 pagini amenda, sustinand ca "asocierea aspectului fizic al unei persoane cu un animal este de natura sa duca la crearea unui cadru degradant"."Afirmatia a fost facuta dupa ce Viorica Dancila a fost comparata cu alte femei din politica ('Susanica' Gadea, Maria Bobu), din vremea comunista, dupa care a ridicat intrebarea 'Cum a ajuns aceasta doamna?' Astfel, in mod evident, exista o legatura intre asocierea facuta si criteriul de gen," se arata in motivarea deciziei.Colegiul Director a mai anuntat atunci ca a constatat ca afirmatia a fost facuta in public si ar viza crearea unei atmosfere ostile, degradante, pe criteriul de gen, prin urmare reprezinta o incalcare a dreptului la demnitate.Cea mai mare parte a motivarii este invocarea jurisprudentei CEDO privind libertatea de exprimare, toleranta si respectarea demnitatii umane sau rolul presei intr-o societate democratica. Aceasta este completata cu prevederi din Constitutie sau decizi date de Curtea Constitutionala.