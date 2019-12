Cum a ignorat Viorica Dancila cererile Anei Birchall de abrogare a pensionarii anticipate a magistratilor

Sursa: Adresa MJ

Abrogarea s-ar fi facut in Senat

Birchall confirma adresa

Sursa: Adresa MJ

"Am citit inca o minciunica"

Ziare.

com

Solicitarile fostului ministru au fost insa ignorate. Potrivit unei adrese consultate de, Ana Birchall ii cerea Vioricai Dancila la sfarsitul lunii octombrie sa identifice o solutie legislativa pentru a abroga aceasta prevedere.", scria Birchall pe cand era ministru al Justitiei, potrivit documentului citat.In secundar, o alta varianta propusa era de prorogare a intrarii in vigoare a acestei prevederi pentru o perioada de 3 ani.Peste 2.000 de magistrati se puteau pensiona anticipat, potrivit datelor stranse de Ministerul Justitiei la inceputul lunii octombrie 2019, iar activitatea instantelor si parchetelor ar fi grav afectat: 1.506 de judecatori si 740 de procurori.", scria Birchall.Trebuie reamintit ca PNL sesizeaza marti Parlamentul cu privire la angajarea raspunderii pe trei pachete de legi , iar printre prevederi este si prorogarea prevederii privind pensionarea anticipata a magistratilor.Potrivit adresei Anei Birchall, abrogarea ar fi urmat sa se faca in regim de urgenta la Senat, unde se afla in dezbatere un proiect de lege de aprobare a OUG 92/2018 care modifica Legile Justitiei.De altfel, solicitari similare ar fi fost transmise si sefilor Camerei Deputatilor si Senatului, Marcel Ciolacu si Teodor Melescanu, sustin sursele citate.Contactata de, Bichall a confirmat ca a purtat de mai multe ori discutii cu Viorica Dancila, careia i-a atras atentia asupra problemelor grave din Justitie care impun rezolvarea urgenta.Dupa ce discutiile au esuat, pusa in fata unui refuz repetat, Birchall a transmis aceste solicitari catre Guvern, Camera Deputatilor si Senat.Ana Birchall a declarat la sfarsitul lunii noiembrie, intr-o postare pe Facebook, ca i-a propus fostului premier Viorica Dancila abrogarea sau prorogarea intrarii in vigoare a dispozitiei privind pensionarea anticipata a magistratilor cu 20 de ani vechime, dar aceasta nu a fost de acord."Aseara am mai citit inca o minciunica a doamnei Dancila, cum ca nu avea de unde sa stie de nenorocirile gasite la Ministerul Justitiei, de modificarile toxice facute in 'Comisia speciala Iordache', de asaltul si asediul la care am fost supusa eu si Ministerul Justitiei.(...)Pensionare anticipata a magistratilor cu 20 de ani vechime, fara limita de varsta: reglementare care s-a realizat fara o analiza temeinica a resursei de personal la instante si parchete si, mai cu seama, fara sa se prevada cum va fi acoperita nevoia de judecatori si procurori, in conditiile in care mai mult de 30% din numarul acestora are aceasta vechime si indeplineste conditiile de pensionare. Am propus abrogarea dispozitiei sau prorogarea intrarii in vigoare, dar nu ati fost de acord", se arata in postarea de pe Facebook de atunci.