Cum a reusit Dancila ce nu i-a iesit nici lui Dragnea cu Uniunea Europeana

Prerogativa de a nominaliza un comisar care sa coordoneze portofoliul alocat Romaniei ii apartine prim-ministrului, dar asta nu inseamna vreun drept suveran de a instala la Bruxelles pe oricine. Daca Romania are dreptul, ca orice alt stat membru UE, sa se ocupe de un portofoliu in Comisia Europeana, nu inseamna ca acest portofoliu devine o sinecura nationala, o recompensa eventual pentru vreun fidel al partidului.Romania are dreptul sa propuna un comisar, dar Comisia Europeana nu are obligatia de a da un job - un salariu, o prima de instalare, beneficii la pensie si alte avantaje - oricarui pesedist fata de care Partidul - sau chiar premierul personal - are o datorie de achitat.Suntem la capatul unui proces in care prim-ministrul Dancila a sfidat pana peste limitele oricarei negocieri Comisia Europeana, iar costul il plateste deja Romania, a carei credibilitate europeana este tot mai fragilizata.De doi ani incoace, oficialii europeni fac eforturi sa inteleaga ca abuzurile de putere de la Bucuresti sunt accidentale si instrumentate de o gasca politica a carei legitimitate e tot mai mica.Guvernul PSD nu e Romania, Romania merita un Guvern mai bun, puterea politica de la Bucuresti nu mai are sustinere sociala, protestele au fost un exemplu de rezistenta in fata unui regim politic corupt. Aceste propozitii au tot fost repetate la dezbaterile de la Bruxelles si Strasbourg, unde premierul Romaniei a avut, de cate ori a fost, o prezenta mediocra si marginala.Raspunsul simplu e "punand mana in sold" si provocand institutia europeana. Dupa ce Ursula von der Leyen i-a spus direct Vioricai Dancila ca respinge candidatura lui Dan Nica pentru portofoliul de comisar si a cerut un candidat fara probleme de integritate, cum s-a dovedit a fi Rovana Plumb, premierul de la Bucuresti a luat decizia suverana si intempestiva de a-l propune pe... Dan Nica.Asadar: Respins de Ursula von der Leyen de prima data, Dan Nica a fost propus de Viorica Dancila si a doua oara.Raspunsul mai complicat e ca premierul roman a incercat o forma de santajare a presedintelui-ales al Comisiei Europene, blocand practic procesul de constituire a noii echipe de comisari.Iar aici nu e doar o atitudine de fronda, ci o angajare a Romaniei intr-o lupta fatisa cu Uniunea Europeana.Cu cine s-a consultat premierul Viorica Dancila atunci cand a decis sa angajeze statul roman intr-o politica de sfidare a UE? Cu presedintele tarii, nu. A cerut un astfel de mandat in Parlament? Doar daca a fost pe furis si netransparent, ceea ce, sigur, e o caracteristica a Guvernului Dancila, dar nici asa nu s-a intamplat, fara ca macar un politician de la Opozitie sa fi dat alarma. Cu Partidul? Probabil ca da, de vreme ce PSD e redus la o camarila, iar Guvernul mutat in curtea de partid.Raspunsul dat de Comisia Europeana marti seara, in care spune direct ca Guvernul Romaniei a trimis o propunere care fusese respinsa in prealabil, arata ca premierul Dancila a impins lucrurile mult peste limite. E o ofensa care nu are niciun invelis diplomatic si e greu de crezut ca ar putea fi doar o gafa ori vreun plan nastrusnic care sa continue cu o avansare a insasi Vioricai Dancila pe portofoliul de comisar.Sigur, echipa de comisari-desemnati nu e nici pe departe lipsita de vulnerabilitati si multe dintre acestea s-au vazut deja la audierile care au avut loc la Bruxelles de la finalul saptamanii trecute incoace. E vorba insa de nivelul submediocru in care Guvernul roman intelege relatia cu Uniunea Europeana, de la care ar vrea sa obtina sinecuri pentru unul sau altul, sa ne amintim doar ca Ioan Mircea Pascu ar fi urmat sa ocupe cateva luni, ba chiar si mai putin, locul lasat vacant de Corina Cretu, numai pentru ca astepta recompensa de la Partid.