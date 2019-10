Cum sa cureti dupa dezastrul provocat de Dancila, in 5 pasi rapizi

Rectificarea

Dr. Ioana Petrescu este consultant international pe probleme de administratie publica si directorul Centrului de Leadership si Inovare la SNSPA, fost ministru de finante si fost cadru didactic la Universitatea Maryland, College Park.

Guvernul Dancila a lasat in urma un dezastru bugetar care, daca nu va fi curatat rapid, poate duce la o criza economica, care va provoca apoi si o criza sociala. Doar dupa 8 luni, deficitul bugetar este de 2,13%, fata de 1,54%, cat era in aceeasi perioada a anului trecut. Guvernul Dancila a reusit cu greu sa respecte conditiile Tratatului de la Maastricht, incheind anul 2018 cu un deficit bugetar de 3%.Cu astfel de rezultate la 8 luni, deficitul din 2019 nu are nicio sansa sa ramana in limitele impuse de UE, fara intervenitii majore din partea noilor guvernanti. Noul executiv trebuie sa faca foarte rapid o rectificare realista, altfel nu mai poate repara nimic. Trebuie sa plateasca pensii, salarii si sa achite cheltuielile minime de functionare a aparatului de stat si atat.un alt an electoral. Greselile de atunci ne-au lasat nepregatiti in fata crizei financiare.Comisia Europeana a demarat procedurile de infrigement din cauza prevederii din Ordonanta 114, conform careia producatorii vand gaze la preturi plafonate si din cauza unor nereguli in legislatia RCA (raspunderea civila auto). In ambele cazuri, guvernul Dancila nu a facut modificarile cerute de Comisia Europeana si a lasat pe umerii urmatoarei guvernari rezolvarea acestor probleme. Daca executivul care se va instala nu gaseste solutii si nu da Ordonante de urgenta ca sa modifice rapid legea,Bugetul pe anul 2020 este o adevarata cursa de obstacole., pana la 15 noiembrie, deci un guvern instalat chiar saptamana aceasta mai are doar vreo 4 saptamani ca sa finalizeze bugetul. Sa spunem ca nu reuseste sa il faca pana la 15 noiembrie, pana la urma nici alte guverne nu au reusit, dar trebuie macar sa il trimita in Parlament in decembrie, ca sa avem buget la inceputul anului viitor.in conditiile in care trebuie sa aplice noua lege a pensiilor si a salarizarii unitare. Legea pensiilor are un impact bugetar de 24,8 miliarde de lei in 2020. Conform Consiliului Fiscal, anvelopa salariala ar ajunge la 10% din PIB in 2020, adica aproximativ o treime din tot bugetul pe anul viitor se va duce pe salarii. Saptamana trecuta, presedintele a spus ca nu vor fi taieri de pensii si de salarii, deci executivul trebuie sa gaseasca spatiul bugetar necesar pentru aceste prevederi si sa ramana si in limita de deficit., astfel incat cei tineri sa nu aiba de suferit in viitor, cand vor ajunge la varsta pensionarii. Sunt obstacole greu de trecut si pentru a reusi, noul premier trebuie sa aduca profesionisti care sa nu fie orbiti de campaniile electorale care vor urma, sa fie in stare sa ia deciziile corecte, nu pe cele populiste.Prin aprobarea Ordonantei 114, Guvernul Dancila a dat un atac puternic asupra a trei domenii strategice ale economiei: energie, telecomunicatii si finante. Efectele nu s-au lasat asteptate: preturi mai mari, concedieri, scaderea de exporturi, cresterea importurilor si deprecierea leului. Mai mult, companii romanesti detinute de stat, precum Transelectrica, au fost lovite puternic si companii straine din tara, precum CEZ si Enel vor sa plece din Romania.precum facilitatile acordate constructorilor. Este o treaba care trebuie facuta strict de catre profesionisti si necesita multa atentie la detalii.Romania se imprumuta mai scump decat Grecia. Dobanzile mari vor fi platite tot de noi prin taxe mai mari, daca noul guvern nu ia masuri imediat dupa instalare.O rectificare si o propunere de buget realiste ajuta la recastigarea increderii. Dar nu este de ajuns. Deficitul comericial cuplat cu cel bugetar ingrijoreaza finantatorii. Executivul trebuie sa vina cu masuri de incurajare a exporturilor, care sa determine reducerea deficitului comercial, care a ajuns dupa primele 8 luni in acest an la 11 miliarde de euro. Doar astfel de masuri vor asigura finantatorii ca suntem un stat capabil sa isi plateasca datoriile si care merita sa fie imprumutat la dobanzi mici.Asadar, noul executiv trebuie sa puna mana pe matura si sa se apuce de curatenie cat mai repede. Nu avem niciun moment de pierdut. Altfel, vom ramane toti ingropati in dezastrul lasat in urma de guvernarea Dancila, daca cei care au dat jos acest guvern iresponsabil nu se apuca sa repare rapid ce a stricat camarila lui Dragnea si a lui Dancila.