Cum vor PSD si Guvernul Dancila sa se salveze

Prima este aceea a pregatirii terenului pentru invalidarea referendumului si sunt deja cativa pasi facuti.

A doua este aceea a testarii vigilentei populatiei.

A treia miza este aceea a controlului asupra agendei publice si asa ajungem la cea de-a doua tehnica pe care PSD o foloseste:

Prima este cea mentionata deja, a fraudarii alegerilor din 26 mai.

A doua este tema atacurilor informatice asupra site-urilor spitalelor din Bucuresti.

Live-urile permanente sunt o tehnica orwelliana si aplicate de Guvernul Dancila ele inseamna scoaterea ministrilor si prim-ministrului la declaratii lungi, in preajma prime-time-urilor.

Sa le luam pe rand:In romanul lui Bulgakov, Dumnezeu s-a retras putin din jocul lumii, asa ca Diavolul, ca sa aiba temei si sa poata exista in continuare, e nevoit sa-si bage coada si in facerea binelui.E o tehnica pe care o aplica PSD zilele acestea si nu e prima data, fara sa banuiesc, totusi, pe cineva ca ar citi literatura rusa inainte de CEX-urile si BPN-urile partidului. PSD se (pre) face, asadar, ca este in Opozitie si, acolo fiind, denunta raul si abuzul Puterii.Asa se intampla ca Partidul vrea o Comisie de ancheta care sa verifice frauda de la alegerile din 26 mai si de la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis, dar organizat de Guvernul condus de Viorica Dancila.Oximoronicul comportament pare, desigur, absurd, dar aici sunt trei mize, deloc inocente:O decizie a CCR este asteptata, dupa o amanare, in 27 iunie, in conditiile in care Biroul Electoral Central a anuntat, pe 3 iunie, rezultatele finale ale referendumului din 26 mai.Invalidarea acestuia ar putea fi totusi un pas prea mare, dar discreditarea acestui scrutin este in carti.Dupa ce oamenii au stat in strada, au trimis scrisori de avertizare si au demonstrat institutiilor europene ca Romania nu e tara Guvernului la acea vreme manipulat de Liviu Dragnea, a venit euforia post-alegeri, cu PNL castigator si USR PLUS sufland in ceafa PSD, pentru ca in pasul imediat urmator Opozitia sa inregistreze esecul unei motiuni de cenzura neiubite si depuse mai degraba pentru a incheia un capitol, decat pentru a schimba Guvernul Dancila.Mai sunt romanii vigilenti? Ar mai sta in strada o iarna, pentru a apara institutiile statului de deturnarea lor politica?Sunt cateva variabile cu care strategii lucreaza si care vor da tonalitatile si mesajele urmatoarelor trei campanii care urmeaza - prezidentiale, legislative si locale.Sunt cateva astfel de teme pe care PSD si Guvernul Dancila le-au aruncat pe piata zilele acestea:E o tema cu potential nevrotic, care va tine agenda si va polariza. Dupa anuntul initial, al Comisiei de ancheta, a venit randul unor declaratii ale social-democratilor, ceea ce inseamna ca subiectul este unul de punctaj.In sine, faptul este extrem de grav, in ceea ce priveste consecintele, dar tocmai gravitatea a fost invers proportionala cu atitudinea ministrului Sanatatii.Efectul intentionat a fost, fara doar si poate, acela al inducerii sentimentului urgent al fricii. Sunt atacate spitalele, iata o tema mult mai presanta si mai potrivita agendei decat solictarea procurorului general al SUA , de a abandona toate tentativele de ciuntire a independentei justitiei.Nu e o tema fabricata, ci una care se incadreaza in strategia de manipulare a agendei publice, prin punerea in poveste a unor fapte de care statul trebuia sa se ocupe prioritar. Sa ne amintim doar povestea apei otravite.Saptamana trecuta, intr-o singura zi, ministrii Carmen Dan si Teodor Melescanu au fost protagonistii acestei tehnici.Tot aici se incadreaza si CEX-urile, BPN-urile si informalele PSD, scurse pe piata, o tehnica iarasi utilizata inca din epoca Dragnea. In felul acesta, publicul e tinut conectat in permanenta la viata Partidului.Primul CEX netransmis de toate institutiile media va fi o ruptura de paradigma, deocamdata PSD se pregateste de o informala cu Dancila pe litoral si apoi de un Congres unde Viorica Dancila se anunta candidatul cu prima sansa.Partidul Social Democrat e intr-o situatie precara, dar Dragnea nu a luat cu el la inchisoare strategiile pe care PSD le foloseste mereu, ceea ce ar putea fi un lucru deja usor de contracarat de Opozitie. Pana una alta, insa, temele de pe agenda, minore si zgomotoase, vin tot dinspre PSD si, desi primul impuls e sa te uiti in curtea presei, e rostul Opozitiei sa creeze fapte si prioritati despre care sa se vorbeasca si care sa ajunga la electorat.