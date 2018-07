Dancila a convocat o sedinta operativa pentru evaluarea pagubelor produse de inundatii

ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu,

ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan,

ministrul Apararii, Mihai Fifor,

ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,

ministrul Agriculturii, Petre Daea,

ministrul Muncii, Lia-Olguta Vasilescu,

ministrul Sanatatii, Sorina Pintea,

ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes,

ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran.

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Guvernului, la sedinta vor participa:Luni, sefa Guvernului a mers in mai multe zone afectate de inundatii din judetele Buzau, Bacau, Covasna si Brasov , pentru a evalua pagubele si a identifica cele mai rapide solutii de sprijinire a oamenilor si comunitatilor afectate.In timpul vizitei din judetul Buzau, premierul a anuntat ca, in sedinta de guvern de joi, ar putea fi acordate ajutoare pentru localitatile care au fost afectate de inundatii."Facem o misiune de evaluare, vrem sa vedem ce s-a intamplat, vrem sa vedem de ce au nevoie autoritatile locale, vrem sa vedem situatia existenta in teren, vrem sa grabim evaluarea, astfel incat oamenii care au fost loviti de aceste fenomene sa poata sa aiba un ajutor imediat. (...) Noi speram ca sa avem pana joi toate evaluarile din toate judetele, din toate localitatile care au fost afectate, iar in sedinta de Guvern de joi sa aprobam deja ajutorul pe care oamenii il asteapta de la noi", a declarat Dancila.