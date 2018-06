Dancila a inaugurat primul zbor Tallinn - Constanta si ii asteapta pe estonieni pe litoral (Foto)

Ziare.

Prim-ministrul a spus ca spera ca aceasta conexiune directa sa-i impulsioneze pe romani sa viziteze capitala Estoniei, iar estonii sa ajunga pe litoralul romanesc. Premierul eston, aflat de asemenea in avion , a spus ca schimburile comerciale dintre cele doua tari au crescut in ultimii trei ani cu 75 la suta si ca era momentul deschiderii unei linii aeriene directe.Cursa aeriana Tallinn - Constanta a fost inaugurata sambata seara, dupa ce avionul plecat din capitala Estoniei a aterizat pe aeroportul Mihail Kogalniceanu, la bord aflandu-se si premierul Viorica Dancila si primul-ministru eston Juri Ratas. Cei doi oficiali au fost intampinati la aeroport , printre altii, de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan , prefectul judetului Constanta, Ioan Albu, primarul Constantei, Decebal Fagadau si de presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu. Apoi, cei doi premieri au sustinut fiecare cate o declaratie."Sper ca prin acest zbor direct sa impulsionam schimburile comerciale, economice, educationale si culturale. Aceasta conexiune directa intre Romania si Estonia sper sa impulsioneze cetatenii romani sa viziteze frumosul oras Tallinn, castelele medievale extrem de bine pastrate si insulele pitoresti ale Estoniei. In acelasi timp, sper ca cetatenii din Estonia sa se relaxeze pe litoralul frumos al Marii Negre si sa viziteze frumoasa Delta a Dunarii", a afirmat Dancila.Premierul a mai afirmat ca evenimentul are loc in contextul in care Estonia sarbatoreste 100 de ani de la adoptarea Declaratiei de Independenta iar Romania, 100 de ani de la Marea Unire.La randul sau, primul ministrul eston Juri Ratas a spus ca schimburile comerciale dintre cele doua tari au crescut in ultimii trei ani cu 75 la suta si ca sosise momentul unei linii aeriene directe."Suntem legati de istoria faptului ca si Romania si Estonia celebreaza Centenarul astazi. Va putem spune ca relatia noastra economica se imbunatateste continuu, schimbul comercial intre Romania si Estonia a crescut cu peste 75 la suta in ultimii trei ani. Sosise momentul sa deschidem o linie aeriana directa intre popoarele noastre si intre afacerile din tarile noastre", a spus Juri Ratas.El crede ca municipiul Constanta poate deveni o destinatie pentru estoni, iar romanii pot merge la Tallinn sa descopere tara lor si istoria acesteia.Viorica Dancila si Juri Ratas vor inaugura duminica dimineata consulatorul onorific al Estoniei la Constanta.