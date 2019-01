Dancila a pus Romania la dispozitia lui Netanyahu, dar cine vrea o marfa atat de ieftina?

Prima pozitionare, in numele Romaniei si in prag de alegeri europene, este eurofobia. Asa se numeste atitudinea fata de Europa pe care Viorica Dancila a prezentat-o ca fiind politica Romaniei, chiar in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg.

A doua pozitionare a Guvernului Romaniei este aceea de a accepta sa fie portavocea lobby-ului Guvernului israelian, condus de Benjamin Netanyahu.

Ziare.

com

In primele zile ale presedintiei prin rotatie a Uniunii Europene, prim-ministrul Romaniei a avut cateva pozitionari care pot fi ignorate in tara, dar cu siguranta sunt vizibile si contextualizate in toate cancelariile europene.E o diferenta colosala, de substanta, intentie si miza intre euroscepticism si eurofobie, aceasta din urma fiind, de fapt, un combustibil alcatuit din sentimente primare care fenteaza orice aparat critic si e suficient de amintit aici exemplul Brexit-ului. Dispretul suveran afisat de prim-ministrul Dancila la Strasbourg , angajand statul roman, a fost just inteles de toti liderii europeni, cei care, cu doar cateva zile inainte, au fost prinsi intr-o ambuscada ofensatoare la Bucuresti, cand acelasi Guvern condus de Viorica Dancila a fortat o fotografie in care fostii condamnati penal Adrian Nastase si Adrian Severin le-au stat alaturi lui Donald Tusk, Antonio Tajani si Jean Claude Juncker. Cum mesajul acesta a fost transmis oficial si nu doar testat intr-o campanie de, el exprima directia de politica externa pe care o asuma Guvernul Romaniei.Dar Viorica Dancila nu a vorbit numai pentru urechile Uniunii Europene, care, de altfel, nici nu vede in premierul de la Bucuresti un interlocutor. Viorica Dancila a vorbit pentru urechile romanilor care au intrat deja, in birourile de strategie ale PSD-ului, in testele pentru alegerile din luna mai.Cata vreme partidele din Opozitie nu au finalizat listele pentru europarlamentare si isi construiesc mesajele in aceeasi cheie previzibila anti-PSD si atat, o cheie pe care PSD o intrebuinteaza oricum mai bine decat Opozitia, creandu-si si controland enclave de psedo-disidenta si de pseudo-contracultura, strategii din Kiseleff lucreaza deja la un narativ al urii fata de Uniunea Europeana. E suficient, pentru cine are rezistenta morala, sa fie monitorizate televiziunile de cazarma.In timp ce centrul dezbaterii este capusat cu teme-test, infuzate din acelasi laborator al PSD-ului, periferiile sunt deja teren electoral. E o falsa iluzie, pe care partidul-putere o intretine in mod convenabil, aceea ca tara este ingrijorata de presupuse legaturi ale partidului lui Dacian Ciolos cu fiul unui fost ofiter de Securitate. In fond, "tara" are ingrijorari mult mai mundane, in principal cele create de angoase, frici si sperante, asupra carora se arunca PSD, denaturandu-le si asezandu-le in strategia tapului ispasitor.Aici, insa, lucrurile complica destul de tare pozitia si asa vulnerabilizata a Romaniei in Uniunea Europeana, care nu isi permite sa aiba o relatie grabita si ieftina cu Israelul, un stat pe care toti partenerii europeni il respecta, tocmai in virtutea unor relatii de putere si incredere.Chestiunea solutiei celor doua state, la care nici Europa si nici majoritatea intelectualilor din Israel nu au renuntat - si sa-i citam macar pe David Grossman, Etgar Keret si Fania Oz-Salzberger - este unul dintre angajamentele esentiale ale UE, din care Romania face, formal, parte.Or, ce s-a intamplat in Israel, unde Viorica Dancila a aterizat pe furis , cat sa faca figuratie intr-un clip video al lui Benjamin Netahyahu, confirma distantarea fata de Uniunea Europeana.Prim-ministrul israelian a profitat astfel - si pe buna dreptate - nu numai de disperarea lui Liviu Dragnea de a parea ca joaca langa americani, ci si de inconsistenta intelectuala a Vioricai Dancila.Tocmai de aceea, premierul roman nu numai ca nu va folosi planurilor lui Netanyahu, dar le poate chiar compromite.Pentru a obtine macar un colt de fotografie pentru Liviu Dragnea, Viorica Dancila a pus Romania la dispozitia lui Benjamin Netahyahu, dar orice politician inteligent - iar Netahyahu este unul - e constient ca atunci cand cumperi ceva la un pret de nimic nu numai ca nu obtii mare lucru, dar iti poti compromite chiar imaginea.La fel ca discursul eurofob din plenul de la Strasbourg, si aceasta figuratie a Vioricai Dancila in Israel are repercusiuni in tara, unde Liviu Dragnea si grupul sau de la putere au erodat sistematic institutiile, in acest caz institutia prezidentiala, cea care are in sarcina directiile de politica externa ale Romaniei.Mai mult chiar, Liviu Dragnea, prin Viorica Dancila, l-a fentat de la bun inceput, in relatiile cu Israelul, chiar pe ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, care, chiar daca vrea o retragere linistita, aduna deja mult prea multe compromisuri.