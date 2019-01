Dancila a trimis invitatii pentru concertul de joi, de la Ateneu, datate cu un an in urma

Ziare.

"Uite prostie! Primesc azi (miercuri -) o invitatie pentru concertul care va avea loc maine la Ateneul Roman, pentru a marca debutul Presedintiei Romaniei la Consiliul UE. Mi se cere sa confirm prezenta pana la data de "8 ianuarie 2018". Oare "profesionistii" din Cabinetul Dancila nu cunosc nici macar anul in care preluam presedintia rotativa!? Un lucru este cert: dupa domniile lor, am ratat sa confirm prezenta la concert cu un an.Mai mult, pentru un eveniment de o asemenea anvergura, mi se pare lipsa de respect sa primesc invitatia cu doar o zi inainte", a scris Alina Gorghiu, miercuri pe Facebook.Liberalul se intreaba ce asteptari putem aveam in urmatoarele sase luni de mandat, daca inca de la evenimentul de lansare Guvernul da "cu bata-n balta"."Diletantism? Lipsa de organizare? Sau pur si simplu nepasare? Daca pana si la lansarea detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE dai cu bata-n balta, ce sperante sa mai avem ca urmatoarele sase luni se vor desfasura la standarde inalte de profesionalism!?", a conchis senatorul PNL.Romania a preluat, de la data de 1 ianuarie a acestui an, Presedintia rotativa a Consiliului UE pentru un mandat de sase luni.Inceperea oficiala a presedintiei romane la Consiliul UE va fi marcata printr-un concert, joi, incepand cu ora 20.00, la Ateneul Roman.Potrivit unui anuntat al reprezentantei CE in Romania, presedintele Comisiei Europene va sustine, joi, un discurs cu aceasta ocazie. Discursuri vor tine si premierul Vasilica-Viorica Dancila, presedintele Parlamentul European Antonio Tajani si presedintele Consiliului European Donald Tusk.