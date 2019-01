Dancila acuza la Bruxelles dezinformare si stiri false: Guvernul Romaniei nu a avut niciun fel de interferenta in Justitie!

LIVE TEXT

Viorica Dancila a raspuns intrebarilor puse de mai multi membri CESE privind situatia statului de drept in Romania. Premierul a sustinut si cu aceasta ocazie ca Guvernul nu a intervenit in justitie si ca este vorba despre o dezinformare plecata de la stiri false."Vreau sa va asigur ca in Romania statul de drept este respectat. Vreau sa va asigur ca drepturile omului in Romania trebuie respectate. Sunt mahnita sa constat ca inca exista dezinformare.Guvernul Romaniei nu a avut niciun fel de interferenta in Justitie.Una dintre problemele pe care nu le-ati ridicat este cea referitoare la dezinformare si la stirile false. Acestea pot sa induca de multe ori, sa induca perceptii gresite, asa cum este acum referitor la Guvernul Romaniei."Potrivit agendei Guvernului, Dancila mai are astazi o intrevedere cu presedintele Comitetului Economic si Social European, Luca Jahier, si cu presedintele Partidului Socialistilor Europeni (PES), Sergei Stanishev.Viorica Dancila a raspuns la mai multe intrebari. Cele mai importante raspunsuri:Toate politicile pe care le avem in vedere trebuie sa aiba in prim plan cetateanul.Avem deschiderea ca sa cooperam avand in vedere sugestiile dumneavoastra.Cooperarea intre Consiliul UE si CESE, o cooperare fructuoasa. Consider ca avem nevoie de cooperare intre toate fortele, sa avem o UE mai unita si mai puternica. Am venit aici cu credinta ca viitorul UE trebuie sa poarte amprenta noastra, a tuturor.Digitalizarea si particparea femeilor la acest sector, Romania are experienta in acest domeniu. Sunt si alte tari care au aceasta experienta. Schimbul de bune practici este benefic.Vom promova start-up-urile si inovarea. Nu putem vorbi de viitor fara o tehnologie adecvata.Despre regiunile carbonifere din Romania. Aici avem o abordare discutata in PE si CESE, trebuie sa dam un raspuns care sa se plieze pe realitate. Sa avem un echilibru intre asigurarea independentei energetice si problemele de mediu. Trebuie sa abordam aspectul si economic, si social. Situatia energetica este diferita de la stat la stat.Este o criza a dublului standard in Europa, asa este Victor Alistar, aceasta este situatia acum. Trebuie sa gasim solutii. Europa este divizata, avem un dublu standard. Noi avem nevoie de o Europa unita in care toate statele membre sa fie tratate in mod egal.Daca vom continua divizand si mai mult Europa, nu trebuie sa ne miram la o divizare a Parlamentului European dupa alegeri.Imi pare rau ca nu pot sa raspund tuturor, o sa incerc sa le raspund in scris.Vreau sa fac o precizare. Programul bugetar multianual nu presupune doar alocari de bani. Este important de stiut care este perspectiva politicii de coeziune", a declarat Alistar.El a mai precizat ca un alt aspect important este cel legat de criza de idei si valori la nivelul Uniunii Europene: "Este nevoie de promovarea unor programe.""Faptul ca ati prezentat o asemenea deschidere arata o abordare inteleapta pentru a arata decalajul dintre cetatenii europeni si institutiile birocratice de la Bruxelles", a laudat-o Alistar.Unul dintre membrii CESE din Spania a aratat ca sunt probleme cu modul in care este tratata societatea civila din Romania. El a spus ca societatea civila a iesit in strada in cazul modificarilor Legilor Justitiei, care au vizat cariera magistratilor. El a atras atentia asupra loviturilor date de Guvern luptei anticoruptie.- Vorbeste Viorica Dancila:"Vreau sa evidentiez importanta pe care Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, precum si Guvernul pe care il conduc, o acorda dialogului cu Comitetul Economic si Social European.Am pornit pe acest drum, al Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, convinsi de o idee europeana. Cetatenii romani sunt printre cetatenii europeni cu cea mai mare incredere in institutiile europene.Este nevoie sa ascultam vocea cetatenilor cu privire la directiile pe care Uniunea Europeana ar trebui sa le urmeze.Romania aduce coeziunea, o valoare comuna europeana, declinata in toate dimensiunile sale. Coeziune politica, ilustrata de nevoia de unitate intre statele europene. Coeziune economica si sociala a statelor europene. Coeziune sociala, importanta prin prisma prezervarii celor patru libertati ale pietei Uniunii Europene.O Europa a convergentei, a sigurantei, Europa actor global, o Europa a valorilor comune.Coeziune, competitivitate, sustenabilitate.Vrem o mai buna prioritizare a convergentei economice, sociale si teritoriale.Politica de coeziune si politica agricola comuna trebuie sa ramana principalele directii de actiune.Apreciem implicarea Comitetului Economic si Social European.Sustinem consolidarea pietei europene.Vom urmari masuri de crestere a competitivitatii, a digitalizarii, stimularea antreprenoriatului si a politicilor anteprenoriale.Avem o noua strategie nationala pentru dezvoltare durabila.Domeniul social este una din ariile de interes.Vom actiona pentru mobilitatea lucratorilor in Europa.Vom lucra la revizuirea regulamentelor de coordonare a securitatii sociale si a muncii.Vrem sa facem progrese si in planul securitatii cibernetice, al fluxurilor migratorii, intarirea granitei UE, lupta impotriva terorismului, protejarea cetatenilor in spatiul virtual.Avem in vedere extinderea mandatului Parchetului European.Vrem sa consolidam rolul global al Uniunii Europene.In materie de politica de securitate: vom promova intarirea capacitatii de aparare si securitate a UE.Aniversarea a 10 ani de la parteneriatului estic va reprezenta un moment important. Vom sustine implementarea angajamentelor UE in plan international.Promovarea sistemelor comerciale. Vom largi acordurile de parteneriat economic, acestea vor fi directii prioritare.Europa valorilor comune este angajamentul nostru prin stimularea valorilor europene.In perspectiva alegerilor euopene, trebuie sa raspundem prin rezultate concrete tentatiilor eurosceptice, care eroadeaza structura noastra europeana.Vom sustine initiative de progres is de reducere a inegalitatilor sociale.Asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati.Educatia si cultura reprezinta cheia catre un viitor european mai bun.Presedintia rotativa a Romaniei va acorda atentie dosarelor care influenteaza functionarea si viitorul Uniunii Europene.Retragerea Marii Britanii din UE este un proces fara precedent care-si va lasa amprenta asupra viitorului nostru. Cele mai recente evolutii ne ingrijoareaza.Un alt dosar cheie este cu siguranta cadrul Financiar Multianual. Este mai mult un acord asupra unor cifre, ci o cuantificare a modului in care va arata UE in urmatorii 7 ani.Sunte, pregatiti sa inregistram progrese semnificative pentru a facilita incheierea unui acord in toamna anului 2019, in linie cu cele stabilite la CE din decembrie anul trecut.Vrem sa promovam un cadru de cooperare macro-important in Regiunea Dunarii.Reusita unei Presedintiii depinde de nivelul de nagajament al tuturor actorilor europeni implicati.Printr-un efort comun vom reusi sa avansam in directia buna".