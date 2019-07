Dancila ameninta STS-ul: Ma voi ocupa personal de toti cei care nu mai au ce cauta in sistem

Ziare.

"Asa cum am mai declarat in aceasta seara, urmaresc indeaproape ancheta de la Olt si sunt in permanenta legatura cu Ministrul Afacerilor Interne pentru actualizari. Domnul Nicolae Moga se afla la Caracal si va ramane acolo atat cat este necesar. Vom analiza toate cauzele acestei tragedii si vom lua toate masurile necesare, ferm si rapid.Seful Politiei Romane a fost demis, am mai cerut demisia prefectului judetului Olt si a sefului Inspectoratului Judetean. De la cel mai inalt nivel pana la ultimul responsabil, cei vinovati trebuie sa plateasca.Dar oricare ar fi raspunsul, este inadmisibil sa nu existe acuratete in localizare in secolul 21", scrie premierul pe Facebook.