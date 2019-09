Dancila anunta ca joi da OUG pentru a prelungi termenul pana la care se pot inregistra la vot romanii din strainatate

Ziare.

Prim-ministrul a comentat, pe contul sau de Facebook, ca din cauza presedintelui Klaus Iohannis nu a putut fi data aceasta ordonanta de urgenta mai devreme, in conditiile in care astazi este ultima zi in care diaspora se poate inregistra online pentru a vota in strainatate.Dancila a precizat ca proiectul de act normativ va fi adoptat in sedinta Executivului de joi. Termenul pana la care se pot inregistra la vot romanii din strainatate ar urma sa fie prelungit pana duminica, 15 septembrie."Autoritatea Electorala Permanenta a depus la Secretariatul General al Guvernului (SGG) un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca termenul de inregistrare a cetatenilor romani ca alegatori in strainatate se finalizeaza in data de 15 septembrie 2019.Din cauza blocajului creat de presedintele Iohannis, Guvernul Romaniei nu a putut da ordonanta de urgenta pentru stabilirea unui nou termen de inregistrare pentru votul din diaspora, insa(joi - n.red.).In aceste conditii, conducerea AEP a luat hotararea de a mentine aplicatia deschisa inregistrarilor", a scris Viorica Dancila pe contul ei de Facebook.Miercuri este ultima zi in care cetatenii care vor sa voteze in strainatate la prezidentiale se pot inregistra pe www.votstrainatate.ro Cei care doresc sa voteze in strainatate la alegerile prezidentiale se pot inregistra ca alegatori in strainatate prin intermediul unui formular online, pana cel mai tarziu la ora 23:59:59.Potrivit www.votstrainatate.ro , pana marti seara s-au primit aproximativ 28.400 de cereri pentru votul la sectia de votare si circa 29.800 de solicitari pentru vot prin corespondenta.Amintim ca premierul Viorica Dancila a declarat, luni, la inceputul sedintei de guvern, ca a identificat solutia pentru a iesi din criza guvernamentala, in conditiile in care trei ministere functioneaza fara ministri.Dancila a anuntat ca in sedinta Executivului de luni se adoptata o hotarare prin care avizarea privind oportunitatea emiterii ordonantelor de urgenta este mutata la Secretariatul General al Guvernului (SGG) de la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul Precizam ca Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul este unul dintre ministerele care functioneaza in prezent fara ministru, dupa ce Viorel Ilie si-a dat demisia, in conditiile in care ALDE a decis sa iasa de la guvernare."Am identificat masurile pentru a iesi din aceasta situatie de blocaj. Vom adopta o hotarare de guvern prin care transferam de la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul catre Secretariatul General al Guvernului avizarea privind oportunitatea emiterii de ordonante de urgenta, in sensul motivarii situatiilor exceptionale, asa cum cere legislatia. Este o masura fireasca, avand in vedere ca apartine guvernului, iar acest aviz poate fi dat de catre SGG. De altfel, acest atribut a apartinut unui compartiment aflat in subordinea Secretariatului Guvernului.Vom face tot ce ne sta in putinta pentru a ne asigura ca oamenii isi primesc drepturile si nu au de suferit. Asa vom face, pentru ca romanii nu merita sa fie sacrificati de interesele de campanie ale candidatului Klaus Iohannis", a afirmat Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului, de luni.Presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, preciza saptamana trecuta ca exista premise pentru prelungirea termenul de inregistrare cu patru zile, de la 11 septembrie la 15 septembrie.De altfel, si premierul Viorica Dancila spunea, la o zi dupa anuntul sefului AEP, ca a cerut Autoritatii sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in Registrul electoral, pentru a creste numarul celor care pot vota prin corespondenta.Primul tur al alegerilor prezidentiale este programat in 10 noiembrie.