Dancila anunta ca saptamana viitoare porneste Fondul de Dezvoltare si Investitii

Viorica Dancila a spus, in cadrul unei intalniri a PSD Constanta, ca vor fi continuate proiectele de investitii, iar saptamana viitoare va porni Fondul de Dezvoltare si Investitii."De saptamana viitoare vom da drumul la Fondul de Dezvoltare si Investitii. Vom continua proiectele de investitii si le vom extinde in intreaga tara. Vreau sa nu venim cu promisiuni. Oamenii vor fapte, vor lucruri reale. Trebuie sa fim uniti", a spus Dancila.Potrivit Guvernului, Fondul de Dezvoltare si Investitii este destinat finantarii proiectelor de dezvoltare care cuprind investitii sau lucrari de intretinere si reparatii curente ale primariilor, asociatiilor de dezvoltare intercomunitara in domenii prioritare precum sanatate, educatie, apa si canalizare, retea de energie electrica si retea de gaze, infrastructura de transport, salubrizare, retea de iluminat public, precum si in alte domenii. Fondul se utilizeaza si pentru proiecte de investitii ale universitatilor: constructia si modernizarea infrastructurii didactice, de cercetare, a spatiilor de masa si cazare pentru studenti si a centrelor de conferinta.Valoarea totala a FDI este echivalentul in lei a 10 miliarde de euro, calculat la data intrarii in vigoare a OUG 114/2018. Programul se va derula pe o perioada de 20 de ani.