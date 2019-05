Dancila, asteptata cu lumanari si coroane funerare la Spitalul Judetean din Targu Mures (Video)

Ziare.

com

Cateva zeci de persoane s-au strans, joi dupa-amiaza, pe treptele Spitalului Judetean din Targu Mures, acolo unde este programata o vizita a premierului Viorica Dancila. Oamenii poarta pancarte cu mesaje precum "Viorico, Muresul nu te vrea", "#nimic", "PSD=cancerul sistemului de sanatate", "Unde sunt spitalele regionale promise?" sau "Multumim pentru nimic".La fata locului au fost mobilizate mai multe efective de jandarmi.Reprezentanti ai Jandarmeriei au solicitat protestarilor sa paraseasca zona, invocand "caracterul ilegal" al acestei manifestari."Nu aveti voi sa stati aici", le-a spus unul dintre jandarmi manifestantilor, iar in momentul in care oamenii au spus ca au venit la spital pentru ca se simt rau, jandarmul a replicat: "Va e rau la toti?"."Avem dreptul sa ne aparam democratia si tara", i-a spus o femeie unui jandarm care i-a cerut sa paraseasa zona."Stim cu totii ce face PSD-ul pentru Romania. Sunt aici pentru ca apar o cauza nobila", a afirmat un tanar participant la protest, in timp ce altul a spus: "Noi am venit sa vedem cladirea spitalului, protestam pentru ca arata urat".In ultimele zile, premierul Viorica Dancila a fost astepta de protestari in toate localitatile in care a mers in vizita. Iata cum s-au desfasurat lucrurile: