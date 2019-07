Dancila cere demisia sefului Politiei Romane si a prefectului judetului Olt UPDATE Chestorul a luat act de demitere

Update:

" Vreau sa cer demisia sefului Politiei Romane, Ioan Buda, a prefectului judetului Olt, a sefului Inspectoratului Judetean. Cred ca trebuie sa-si dea demisia de la cel mai inalt nivel pana la ultimul responsabil", a spus Dancila, la Antena 3.Chestorul Ioan Buda, seful Politiei Romane, a declarat, vineri seara, la Caracal, ca a luat act de demiterea sa pentru interventia defectuoasa in cazul fetei de la Caracal, despre care exista indicii ca a fost ucisa.Buda a spus ca apelul Alexandrei s-a terminat cu "Vine, vine".Ulterior, ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anuntat ca l-a demis pe seful Politiei Romane, Ioan Buda, ca urmare a modului in care a fost gestionat cazul disparitiei fetei din Caracal.Ministrul si-a motivat decizia prin necesitatea unor "masuri drastice" in acest caz.