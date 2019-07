Dancila cere demiterea sefului CNAS si a purtatorului de cuvant

Ziare.

Totodata, Dancila a cerut si demiterea directorului CNAS, Razvan Vulcanescu."Am vazut declaratiile purtatorului de cuvant de la Casa Asigurarilor de Sanatate, ceea ce arata ca nu are ce cauta in aceasta functie. De aceea, solicit ministrului Sanatatii demiterea purtatorului de cuvant al Casei Asigurarilor de Sanatate si a directorului CNAS.Nu vom accepta niciodata ca un functionar public, un om care detine o anumita functie, sa aiba astfel de cuvinte pentru cetateni.Nu e normal sa aiba astfel de cuvinte pentru cetateni. Am vorbit cu ministrul chiar inainte de a intra in sala", a declarat prim-ministrul Dancila intr-o conferinta de presa, joi, la Drobeta Turnu Severin.In ceea ce priveste blocajul sistemului cardului de sanatate, premierul a afirmat ca a cerut o analiza pentru a vedea care sunt cauzele si va "cauta ca acest lucru sa nu se repete".La scurt timp dupa conferinta, premierul a scris pe contul sau de Facebook ca nu va mai tolera astfel de derapaje."Am cerut demiterea directorului si a purtatorului de cuvant CNAS.Modul in care a fost gestionata problema sistemului informatic al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate in ultimele zile si declaratiile recente ale purtatorului de cuvant al institutiei sunt absolut inacceptabile si ma voi asigura ca sunt sanctionate, asa cum este firesc si corect. Nu voi mai tolera astfel de derapaje si nu voi accepta trenarea unei situatii care afecteaza mii de romani in fiecare zi.Am accelerat procesul de remediere a situatiei platformei CNAS, asa incat lucrurile sa reintre in normalitate cat mai repede", a scris prim-ministrul pe reteaua sociala.Purtatorul de cuvant al CNAS a oferit, joi, o prima explicatie in cazul afirmatiei sale socante de miercuri.Osmanovici a sustinut, joi, intr-o interventie telefonica la B1 TV, ca declaratia sa a fost interpretata gresit."Dincolo de faptul ca declaratia a fost interpretata gresit, am explicat (de ce este picat sistemul informatic din sanatate - n.red.) cu riscul de a fi cinic.A fost diferenta intre ce am zis eu si ce a zis respectivul reporter, dar nu are relevanta asta. Este mult mai important sa fie inteles urmatorul lucru: in conditiile in care din 24 au aparut disfunctionalitati si au existat momente extrem de apasatoare in care a trebuit sa interactionez cu oameni si sa le explic ce se intampla cu sistemul, fara sa folosesc ca o scuza, m-am dus in zona de oboseala si cand omul este obosit greseste.Vreau sa mai spun ca faptul ca un sistem e indisponibil temporar nu afecteaza serviciile de sanatate", a afirmat purtatorul de cuvant al CNAS.Sistemul national care gestioneaza functionarea cardurilor de sanatate este blocat de 18 zile.Intrebat la RFI Romania ce se intampla cu oamenii care sunt grav bolnavi si poate chiar vor muri in timpul in care sunt plimbati si pusi sa astepte serviciile la care au dreptul, doar pentru ca sistemul informatic a picat, Osmanovici a raspuns ieri:"Cred ca puteti fi de acord cu mine ca nu exista pe lumea asta niciun sistem perfect, la orice institutie de pe planeta Pamant. Oamenii mor si cu un sistem, si fara un sistem.Nu vreau sa sun cinic, dar nu e o chestiune pe care sa o spunem acum ca, pentru ca a picat sistemul, se intampla cele mai mari nenorociri de pe planeta Pamant fix in Romania. Mi-ar placea sa nu ne ducem in zona asta", a fost raspunsul socant al lui Osmanovici, care l-a facut pe jurnalistul RFI Romania sa-i spuna in direct ca nu este in regula aceasta afirmatie.