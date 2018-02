Dancila cere scuze public si sustine ca nu a vrut sa jigneasca autistii: Nu ca sa evit o sanctiune, dar chiar imi pare rau

UPDATE

Ea precizeaza ca prin comparatia facuta nu a dorit sa aduca jigniri persoanelor cu tulburari din spectrul autismului."Imi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilitati, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija si de sustinerea noastra. Avem datoria sa dovedim intelegere si umanitate, sa le respectam drepturile, sa le aparam demnitatea", a afirmat prim-ministrul Dancila, potrivit unui comunicat de presa transmis de Guvern vineri dimineataPotrivit sursei citate, "seful Executivului subliniaza ca doar printr-o atentie constanta acordata persoanelor cu dizabilitati putem contribui la integrarea acestora in societate si punerea in valoarea a calitatilor lor"."M-am implicat activ in tot ceea ce inseamna promovarea si apararea drepturilor persoanelor cu dizabilitati. Ca prim-ministru, voi folosi toate parghiile legale pentru a pune in practica, in cel mai scurt timp, masuri active destinate rezolvarii dificultatilor pe care le intampina semenii nostri", a subliniat Viorica Dancila.Declaratia premierului vine in contextul in care, joi seara, Viorica Dancila a declarat ca "cei care dezinformeaza UE in privinta Romaniei sunt autisti" Afirmatia a starnit reactii vehemente, iar Asociatia Autism Romania i-a cerut lui Dancila, prin intermediul unei scrisori deschise, sa ceara scuze public fata de persoanele care sufera de autism, dar si fata de familiile lor.La plecarea de la IGPR, unde a fost prezenta la sedinta de bilant pe 2017, Dancila a spus ca va suna "personal" la asociatiile care au facut sesizare la Consiliul pentru Combaterea Discriminarii ca le spuna jignirea nu a fost intentia sa."Imi pare rau, o sa vedeti in perioada urmatoare, nu am vrut sa fac nicio analogie, dimpotriva, pentru ca intotdeauna am sprijinit persoanele cu probleme si voi face acest lucru in continuare. Imi pare rau ca s-a facut aceasta analogie, nu a fost intentia mea si va asigur ca nu as face acest lucru niciodata.Am sa iau toate organizatiile, am sa sun personal la cei care au facut aceasta sesizare si am sa spun ca nu a fost intentia mea sa fac acest lucru. Voi face toate demersurile, nu pentru a evita o sanctiune, ci pentru faptul ca chiar imi pare rau ca s-a inteles acest lucru si empatizez total cu oamenii care au aceasta problema", a sustinut premierul.Dancila a adaugat ca se va implica sa construiasca o strategie pentru aceste persoane si altele cu dizabilitati din tara noastra, care se confrunta cu probleme.