Dancila da asigurari ca sunt bani de pensii si salarii pana la sfarsitul anului. De unde a taiat si cui a dat la rectificare

pierd peste 10 milioane de lei 9 ministere, dar si Administratia Prezidentiala si toate serviciile

Sunt bani de pensii, chiar si de cele speciale

bugetul de pensii, acesta a fost suplimentat cu peste 850 mil lei

Sanatatea primeste bani pentru echipamente. Nimic despre salarii

891 de milioane de lei

Bani in plus la Educatie pentru burse si reparatii la 3 universitati

178 de milioane de lei

Agricultura primeste bani pentru criza pestei porcine

185 milioane de lei

Bani multi in plus pentru primari

1,1 miliarde de lei

La acestia se adauga alte 300 de milioane de lei

Premiera - Bani in plus la Transporturi

Bani pentru mega-proiectele pe parteneriat public privat

21 de milioane de lei

Bani mai multi pentru Jandarmerie, Politie si Fisc

366 de milioane de lei

ANAF primeste 278 de milioane de lei

De 2 ori mai multe tichete pentru Rabla, credite si programele Growth

250 milioane de lei

Credite de angajament in valoare de 1,8 miliarde de lei

Cine pierde bani - 9 ministere, Iohannis si toate serviciile

Ziare.

com

Printre ministerele care au primit mai multi bani la aceasta rectificare se numara cel al Sanatatii, al Educatiei sau Agriculturii, dar si cel al Transporturilor. De departe insa cei mai multi bani i-au primit primarii. In ce priveste taierile,"In cele ce urmeaza voi prezenta prima rectificare bugetara pe 2018. Cea mai importanta informatie e ca avem o rectificare pozitiva, ceea ce indica o evolutie buna a economiei. Dupa 7 luni, estimarea veniturilor la bugetul general consolidat pentru acest an a crescut cu aproape 6 mld de lei fata de programarea initiala. Daca e sa facem o comparatie cu anul trecut, observam ca la prima rectificare bugetara din acest an avem o suma mult mai consistenta, de peste 5 ori mai mare fata de 2017 (in 2017 rectificarea a fost facuta in septembrie, n.red).In ce priveste evolutia PIB-ului, comparativ cu estimarea initiala, dupa primele 7 luni specialistii preconizeaza ca o sa avem o crestere pana la 945 mld lei, mai mare cu peste 37 mld lei fata de cat estimam la inceput.In ceea ce priveste deficitul bugetar ne mentinem tinta de 2,97% din PIB, sub pragul de 3% asumat fata de UE. La fel ca anul trecut in spatiul public s-au exprimat multe indoieli ca guvernul va reusi sa atinga aceasta tinta. De aceea am facut precizarea ca dupa primele 7 luni deficitul e de 1,3% din PIB, ceea ce ne ofera suficient spatiu pentru a ne incadra in tinta initiala", a spus Dancila, inainte sa inceapa sa prezinte lista cu cei care primesc bani.Dancila a insistat ca sunt bani pentru plata pensiilor si salariilor si i-a asigurat in special pe pensionari ca isi vor primi pensiile majorate."Pentru a risipi toata zvonistica intretinuta artificial privind banii de pensii si salarii, vreau sa va spun ca in urma rectificarii sunt asigurate integral sumele necesare pentru plata pensiilor si salariilor pana la sfarsitul anului. Ii rog deci pe pensionari sa tina cont de datele oficiale prezentate de Guvern si ii asigur ca pensiile pe care tocmai le-am majorat au acoperire integrala in buget.In ceea ce priveste. Am luat in calcul si ultimele modificari legislative adoptate in Parlament cu privire la recalcularea pernsiilor pentru cei care au lucrat in grupele speciale de munca astfel incat sa fie restabilita echitatea intre pensionarii din aceste categorii indiferent de momentul in care acestia au iesit la pensie", a spus Dancila.Bani in plus va primi si Ministerul Sanatatii, pentru achizitia de diverse echipamente medicale."Sanatatea, domeniu prioritar in viziunea noastra de guvernare, a beneficiat de suplimentare consistenta de, cea mai mare parte pentru achizitia de echipamente medicale", a spus Dancila, incepand sa enumere aparatura ce va fi cumparata "din acest surplus".Astfel, a spus ca vor fi achizitionate 300 de incubatoare pentru maternitati, 300 de aparate de testare auditiva pentru nou nascuti, dar sunt alocati bani si pentru proiectul inceput in colaborare cu Banca Mondiala, pentru achizitia de echipamente pentru unitatile de primiri urgente, aparate de rezonanta magnetica, computere tomograf si screeninguri.Dancila sustine ca sunt alocati bani si pentru programele de sanatate publica si proiectele cu finantare externa nerambursabila. Nu a fost insa mentionat nimic despre asigurarea platii salariilor medicilor, avand in vedere majorarile primite.Si Educatia a primit bani la rectificare. Dancila a anuntat ca alocace sunt necesari pentru plata burselor elevilor si studentilor, dar si pentru investitii.Totodata, sunt dati bani pentru constructia aulei si a unei sali de conferinta la Universitatea Politehnica din Bucuresti, finalizarea unui corp de cladire de la Universitatea Valahia din Targoviste, dar si pentru finalizarea sediului central de la Universitatea din Pitesti.O suma ceva mai mare se duce catre Ministerul Agriculturii, care are de gestionat si criza pestei porcine."In domeniul agriculturii, unde am inclus si ANSVSA, am alocat suplimentar. Am prevazut in buget o suma deAm prevazut de asemenea sumele necesare pentru plata motorinei utilizate la lucrarile agricole. Vom incepe investitiile la 37 de statii de pompare necesare pentru extinderea suprafetelor agricole irigate", a anuntat premierul.De departe cea mai mare suma insa este alocata primariilor. De altfel, atunci cand a fost anuntata rectificarea, vicepremierul si ministru al Dezvoltarii Paul Stanescu chiar spusese ca unul dintre motive e ca primarii nu mai au bani de salarii."O suma consistenta a fost repartizata autoritatilor locale. Avem aici o suma suplimentara desi pentru asigurarea sumelor necesare privind hrana elevilor.destinati investitiilor prin programul national de dezvoltare locala - PNDL 1 si PNDL 2, bani care vor fi alocati comunitatilor locale prin Ministerul Dezvoltarii in special pentru extinderea retelelor de apa si canalizare si pentru reabilitarea drumurilor judetene si comunale", a spus Dancila.Dancila a marcat si o premiera in ultimii 4 ani, cand la o rectificare bugetara Ministerul Transporturilor primeste mai multi bani. Este vorba de portofoliul condus de Lucian Sova, ministrul care a spus ca nu construieste autostrazi pentru ca ar creste nivelul de trai al romanilor si ar pleca multinationalele din tara.Acum, Sova primeste bani pentru achizitia unui simulator de zbor pentru Scoala de Aviatie, dar si modernizarea unui segment al DN18, finalizarea reabilitarii Podului Agigea Constanta, constructia unui pod peste raul Vedea dar si inceperea unei "lucrari compelxe de cale ferata intre Ramnicu Valcea si Valcele".Dancila a anuntat cavor merge si catre pregatirea a 21 de proiecte de investitii in parteneteriat public privat. Amintim ca printre aceste proiecte se afla constructia mai multor spitale, un aeroport nou in Bucuresti, precum si transformarea Dambovitei si Argesului in rauri navigabile.Toate aceste proiecte nu au cum sa fie demarate anul acesta, existand pasi procedurali ce trebuie indepliniti.Si Carmen Dan primeste fonduri suplimentare, in special pentru dotarea jandarmilor si politistilor."La MAI am alocatpentru, dar si pentru asigurarea salariilor pentru aproape", a spus Dancila.Siin plus pentru modernizarea sistemului informatic, achizitia de echipamente pentru personalul vamal si modernizarea punctelor vamale.Premierul a enumerat si o lista cu programe care beneficiaza de bani la rectificare:- A. Vom ajunge la 50.000 de tichete, dublu fata de 2017.- Demaram un program pentru innoirea aparaturii electrocasnice performante cu consum redus de energie. Programul a fost prezentat insa de Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, insa acest minister este trecut pe lista taierilor bugetare.pentru sustinerea schemei de ajutor de stat pentru investitile mai mari de 2 milioane de euro, programul "investeste in tine", privind acordarea de imprumuturi fara dobanda pentru romani, dar si restituirea accizei la motorina pentru transportatori.pentru programele(finantare de 200.000 de lei pentru fiecare proiect de afaceri), program pentru(sprijin de pana la 45% din costurile de productie a filmelor realizate in Romania),(sprijin de 50% din valoarea proiectului pentru constructia in regim privat a 2.000 de crese si gradinite),(50% din valoarea proiectului pentru construirea de locuinte de serviciu de catre companii pentru proprii angajati),(50% din valoarea proiectului pentru constructia de rezidente de lux pentru persoanele varstnice),(la fiecare 1.200 de lei economisiti de parinti pentru copii statul asigura un ajutor anual de 600 de lei), programul de(granturi de peste 50% din valoarea investitiei pentru intreprinzatorii care creeaza locuri de munca bine platite).Dancila a explicat si pe ce criterii a ales ministerele de unde a taiat fonduri."Au existat si reduceri ale bugetelor unor institutii, doar unde a existat un grad scazut de utilizare a banilor alocati. Daca nu au reusit sa cheltuie banii, am considerat ca e mai bine sa luam acest excedent si sa-i directionam catre sanatate, educatie si investitii", a spus premierul, explicand ca in lista pe care o prezinta sunt doar institutiile care pierd mai mult de 10 milioane de lei.Astfel, pierd bani Ministerele Economiei, Energiei, Dezvoltarii, Afacerilor Externe, Turismului, Mediului, Apelor si Padurilor, Tineretului si Sportului, Cercetarii si Inovarii, dar si Administratia Prezidentiala si toate serviciile.