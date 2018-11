Dancila, despre cei care vor sa protesteze de 1 Decembrie: Orice bun roman are in vedere ce mesaj da celorlalte state

ca ca

Dancila a fost intrebata daca sustine mesajul transmis de Jandarmerie, si anume ca cei care vor face astfel "se descalifioameni, ca cetateni si romani"."Deci eu nu vreau sa aduc..., sa critic sau sa laud un mesaj al unei institutii. Dar macar acum, cand se apropie Ziua Nationala, ar trebui sa dam dovada de mai multa unitate. E important ce mesaj dam generatiilor urmatoare, ce mesaj dam pentru celelalte state. Toate aceste elemente ar trebui sa le aiba in vedere orice bun roman", le-a spus Dancila jurnalistilor prezenti la Parlament, unde sefa Guvernului a participat la sedinta Biroului Permanent National al PSD.Incercand sa impace ambele tabere, premierul a admis si ca dreptul la protest nu poate fi incalcat, insa a reluat indemnul la unitate."Fiecare are dreptul sa fie nemultumit, sa mearga la proteste, dar este ziua care trebuie sa ne uneasca, nu sa ne dezbine", a cochis Dancila.Amintim ca Jandarmeria Romana a reusit din nou sa starneasca un val de critici dupa ce a transmis, intr-un mesaj agramat, ca oricine decide sa protesteze pe 1 Decembrie nu poate fi numit cetatean, roman sau chiar om."Jandarmeria este atenta la toate mesajele care circula si se propaga in mediul online. In acelasi timp, ne manifestam convingerea ca cetatenii nu vor raspunde acestor mesaje si provocari, care se propaga in mediul virtual.Nu excludem posibilitatea sa existe o minoritate, un anumit grup de persoane, care sa aleaga sa se exprime in acest mod. Este o optiune personala prin care, din punctul nostru de vedere, se descalifica ca (sic!) oameni, ca cetateni si ca romani", se arata mesajul Jandarmeriei transmis prin publicatia DC News.Amintim ca pe retelele sociale sunt organizate mai multe evenimente care anunta proteste de Ziua Nationala."Jandarmii care fac parte din blocul de defilare depun un efort intens pentru a pregati toate ceremoniile care au loc in aceasta zi de o importanta deosebita. Jandarmii cat si militarii din celelalte structuri fac eforturi mari pentru ca aceasta parada militara si aceasta desfasurare de forte sa arate asa cum trebuie si pentru ca acolo se regasesc simbolurile nationale. (...) Este vorba de mai mult decat o simpla prezenta a unor institutii. Este vorba despre statul roman si Romania.Toti trebuie sa fim constienti ca fiecare individ isi asuma consecintele propriului comportament. O astfel de sarbatoare nu trebuie denaturata in niciun fel, iar daca sunt gesturi care depasesc normele legale si care presupun anumite derapaje vom lua toate masurile legale care se impun pentru a fi trasi la raspundere cei care savarsesc astfel de fapte.Oamenii trebuie sa fie atenti cine sunt cei care propaga astfel de mesaje in mediul online si care indeamna la astfel de comportamente.", a conchis Jandarmeria Romana.Indemnele la proteste au venit insa in urma interventiilor violente si disproportionate ale jandarmilor din timpul protestului din 10 august. Atunci, jandarmii au folosit in exces gaze lacrimogene, tunul cu apa, grenade de semnalizare si alte dotari si au batut protestatari cu mainile ridicate, motivand ca un grup mic din cei peste 100.000 de oameni pasnici ar fi dorit "sa darame guvernul legitim prin lovitura de stat".La acel moment oricum majoritatea membrilor Guvernului, in frunte cu Viorica Dancila, se aflau in concediu.