Dancila, despre continuarea emisiunii de titluri de stat: Romanii apreciaza acest instrument de economisire

"Prima emisiune de titluri de stat programul 'Tezaur - editia CENTENAR' lansata de Ministerul Finantelor Publice s-a dovedit a fi un succes. Romanii apreciaza acest instrument de economisire sigur si avantajos. Au investit peste 786 de milioane de lei.Am discutat cu ministrul Teodorovici, cu specialistii din Ministerul Finantelor si am decis ca avand in vedere interesul crescut al populatiei fata de aceasta metoda de economisire, Ministerul Finantelor Publice are in vedere continuarea emiterii de titluri de stat pentru populatie pana la epuizarea plafonului stabilit pentru anul 2018, la un nivel indicativ de 4 miliarde de lei", a declarat Dancila la inceputul sedintei de Guvern de joi.Vineri, Ministerul Finantelor Publice a transmis cateva date despre aceasta prima emisiune: - titluri achizitionate prin trezorerii: 644.269.745 de lei (numar de investitori 14.756);- titluri achizitionate prin Posta Romana: 141.955.889 de lei (numar de investitori 4.946);- volumul total de subscriere atins: 786.225.634 de lei.Inca de vineri, ministerul a transmis ca emiterea titlurilor de stat pentru populatie va continua pana la epuizarea plafonului de 4 miliarde de lei alocat pentru anul 2018.Prima emisiune de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur - editia CENTENAR, cu valoare de 1 leu, dobanda de 5% si scadenta la cinci ani, destinate exclusiv populatiei a fost lansata in iunie.