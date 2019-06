Dancila, despre desfiintarea Sectiei Speciale, ceruta si de GRECO: Opozantii cer multe lucruri, nu inseamna si ca trebuie sa raspundem cerintelor

Ziare.

com

Premierul a explicat mai apoi, spunand ca in justitie au fost foarte multe abuzuri, unul dintre acestea fiind si "cazul Sorinei".Mai mult, Viorica Dancila a construit un discurs in care comportamentul procurorului in privinta fetei de la Baia de Arama e dat exemplu pentru abuzurile din justitie."Faptul ca un procuror si-a permis sa tarasca fetita, sa bruscheze fetita intr-o tara in care este stat european, intr-o tara in care spunem ca justitia trebuie sa fie independenta, dar si drepturile omului trebuie respectate", a adaugat Viorica Dancila., a comentat Dancila, la Antena 3.Intrebata direct despre desfiintarea Sectiei Speciale, Viorica Dancila nu a mentionat raportul proaspat adoptat de GRECO, ci doar "cerintele" Opozitiei."Nu pot lua aceasta decizie. Aceasta sectie exista deja. Opozantii cer foarte multe lucruri, asta nu inseamna ca trebuie sa raspundem acestor cerinte, trebuie analizate. Sunt foarte multe abuzuri si cel mai recent caz este al Sorinei, care nu este om politic. Fata de oamenii politici nu exista nicio sensibilitate".Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a adoptat un nou raport privind Romania, in care este criticata in termeni duri infiintarea Sectiei Speciale, catalogata drept o "anomalie", care afecteaza independenta Justitiei si care trebuie desfiintata.Desi desfiintarea sectiei Adinei Florea nu este explicit numita in recomandari, termenul folosit in raportul GRECO privind Sectia Speciala este "to abolish", potrivit unor surse europene.GRECO isi exprima astfel ingrijorarea fata de atitudinea autoritatilor romane care, in loc sa renunte la SIIJ, au ales mai degraba sa ignore recomandarile anterioare si sa intareasca sectia, inclusiv prin detasarea politistilor in cadrul ei.Mai mult, spun sursele, desi Procedura pe Regula 34, adica evaluarea ad hoc, trebuia sa fie inchisa, monitorizarea va continua incluzand Regula 34 si in etapa a patra de evaluare, care priveste coruptia in mediul parlamentar si in sistemul judiciar.Recomandarea privind desfiintarea SIIJ nu vine intr-un limbaj diplomatic, ci unul atipic imperativ, care spune: "GRECO insista ca SIIJ trebuie desfiintata".La inceputul lunii martie, intr-o scrisoare de raspuns adresata conducerii Directiei Nationale Anticoruptie, reprezentantii GRECO avertizau ca nou infiintata Sectie pentru investigarea infractiunilor din Justitie trebuie desfiintata.In raportul care, deocamdata, nu este adoptat in forma lui finala si care va fi publicat doar la decizia autoritatilor romane, adica a ministrului Justitiei si premierului Dancila, mai sunt criticate, printre altele, modificarile legislative privind pensionarea magistratilor, precum si modul de promovare in magistratura.In precedentul raport GRECO, a carui publicare a creat o intreaga odisee marca Tudorel Toader, Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO) isi exprima "profunda ingrijorare" fata de anumite aspecte ale reformelor sitemului de justitie adoptate de Parlamentul de la Bucuresti."GRECO cere Romaniei sa renunte la infiintarea noii sectii speciale de procurori pentru investigarea delictelor din sistemul judiciar. De asemenea, raportul ia nota de controversatul proces, initiat in februarie 2018, privind destituirea sefului biroului specializat al procuraturii anticoruptie (DNA), si isi reitereaza apelul de luare a unor masuri de protectie suplimentare legate de procedurile de numire si de revocare a procurorilor-sefi de catre puterea executiva", se arata in acel raport.Toti oamenii lui Dragnea