Dancila e de acord cu Toader: Kovesi nu e potrivita sa fie procuror-sef european. De ce nu isi asuma Guvernul o pozitie

Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca este total de acord cu ce a transmis Tudorel Toader in scrisoarea in care ministrul Justitiei anunta de ce considera ca Laura Codruta Kovesi nu este potrivita pentru functia de procuror-sef european."Este adevarat. Regulile privind procedura de selectie a procurorului european trebuie respectata de toate stwtele membre. Sunt intru totul de acord cu ce a spus Tudorel Toader. Nu are nimeni ceva personal cu doamna Kovesi.Atata timp cat asupra unei persoane, indiferent care este, planeaza anumite acuzatii, ele trebuie lamurite. De aceea ministrul Justitiei a avut acea retinere.De aceea nu am propus, Guvernul nu a sustinut", a afirmat Viorica Dancila, joi seara, la Romania Tv.Declaratiile premierului mentin ambiguitatea. Pe de o parte, social-democratii nu s-au sfiit sa o denigreze la Kovesi in orice forma si oriunde - in comunicate, in declaratii, in Parlamentul Romaniei si in cel European.Pe de alta parte insa, nicio institutie si niciun oficial nu si-a asumat mandatul dat ambasadorului roman care, in COREPER, a votat, potrivit surselorpentru candidatul Frantei.a facut solicitari de presa si la MAE, si la Reprezentanta Romaniei la Bruxelles, si la Guvern, dar niciun oficial nu a raspuns la doua intrebari banale: Ce mandat de vot a avut ambasadorul roman si cine i l-a transmis?Procedural, mandatul trebuia sa fie decis in MAE, unde ministru este Teodor Melescanu, dar institutia isi mentine opacitatea si nu comunica nimic. Dar de vreme ce seful Guvernului afirma ca Laura Kovesi, candidat roman, nu merita sustinerea, de ce institutiile nu isi asuma oficial si transparent mandatul pe care ambasadorul roman l-a primit pentru votul indicativ din COREPER?