Dancila e de acord cu un MCV european. Presedinta CE a preluat propunerea de Renew Europe, grupul condus de Ciolos

Propunerea a venit de la Renew Europe si apare si in scrisoarea pe care grupul condus de Dacian Ciolos i-a trimis-o Ursulei von der Leyen, inainte de votul din Parlamentul European."Este bine, este bun faptul ca este o abordare care nu este specifica doar catorva state, este o abordare la nivel european care se va aplica tuturor statelor membre. Ne uitam acum la Mecanismul de Cooperare si Verificare care este aplicat doar Romaniei si Bulgariei.Eu cred ca atunci cand se ia o masura la nivel european trebuie ca acea masura sa vizeze toate statele membre. Eu sunt convinsa ca toti avem obligatii in calitate de stat membru al Uniunii Europene, dar avem si oportunitati in calitate de stat membru al Uniunii Europene. Cred ca aceasta abordare a presedintelui Comisiei Europene este corecta pentru ca este o masura care vizeaza toate toate statele", a afirmat Dancila, sambata, intr-o conferinta de presa.Mai mult, Viorica Dancila a anuntat ca va discuta cu Comisia Europeana despre ridicarea MCV-ului in cazul Romaniei."Dupa alegeri am discutat cu fostul presedinte al Comisiei Europene, cu fostul prim vicepresedinte al Comisiei Europene despre Mecanismul de Cooperare si Verificare. Am spus ca noi avem foarte mare deschidere si ca trebuie sa discutam despre fiecare punct in parte. Dar aceste discutii nu cred ca trebuie purtate doar cu Ministerul Justitiei.Sunt discutii care vizeaza magistratii, sunt discutii in care trebuie sa avem parerea si a judecatorilor si procurorilor si asociatiilor magistratilor pentru a putea pune anumite puncte in aplicare sau la anumite puncte sa explicam de ce nu putem implementa acel aspect din Mecanismul de Cooperare si Verificare.Dar cred ca este foarte important dialogul si Guvernul Romaniei va avea un dialog cu Comisia Europeana legata si de acest aspect, dar si de alte aspecte referitoare la aceasta cooperare", a adaugat Viorica Dancila.Comisia Europeana (CE) a propus miercuri o serie de masuri menite sa consolideze statul de drept in UE, printre care realizarea unui raport anual privind statul de drept care va viza toate statele membre UE si modificarea procedurii de infringement pentru a putea solicita masuri provizorii si proceduri accelerate atunci cand considera necesar.CE isi propune sa aprofundeze monitorizarea evolutiilor legate de statul de drept si va invita toate statele membre sa se implice intr-un schimb reciproc de informatii si intr-un dialog, inclusiv prin intermediul unei retele de puncte nationale de contact.