Dancila: Eu am largit, efectiv, relatiile cu institutiile europene. GRECO a apreciat atitudinea mea

Ziare.

com

"Eu nu am avut niciodata un discurs anti-european, ci unul care a aratat ca vrem sa fim tratati cu demnitate.Nu inseamna ca daca stai cu capul in jos esti respectat sau daca iti spui punctul de vedere, ca esti anti-european.Eu am largit, efectiv, relatiile cu institutiile europene", a spus Dancila, miercuri seara, la Digi24."Guvernul Romaniei nu a intervenit in actul de justitie. Eu vorbesc in numele Guvernului Romaniei, pentru ca sunt premierul Romaniei. Cat am fost premier, nu am vrut sa avem o Ordonanta pe justitie, Asta e apreciat si in raportul GRECO, unde se spune ca premierul a avut o atitudine corecta", a precizat Viorica Dancila.Intrebata direct de desfiintarea Sectiei Speciale, Dancila a spus ca nu ea, ci magistratii trebuie sa ajunga la consens."Trebuie sa lasam justitia efectiv independenta", a spus Dancila.Amintim ca GRECO nu va renunta la cererea ca autoritatile de la Bucuresti sa desfiinteze Sectia Speciala condusa de Adina Florea, iar recomandarile nu sunt optionale, ci obligatorii si se poate ajunge chiar la sanctiuni. O spune raspicat Gianluca Esposito, secretarul executiv al GRECO, intr- un interviu acordat Ziare.com.