Dancila face joi inca o sedinta de guvern. La doua zile dupa cea extraordinara de azi (Surse)

Ziare.

com

De altfel, este o cutuma a Cabinetului Dancila sa nu comunice proiectele incluse pe ordinea de zi decat pe ultima suta de metri, cu cateva ore inaintea sedintelor.Marti, ministrii au fost reuniti intr-o sedinta care nu a fost trecuta oficial in calendarul Executivului decat la inceputul acestei saptamani. Formal, pretextul a fost o OUG privind mediul, anuntata de Calin Popescu Tariceanu, dar care, paradoxal, nu se afla pe lista temelor publicata de Guvern pe site-ul institutiei si trimisa presei.Cu toate acestea, la inceputul sedintei de guvern, Viorica Dancila a mentionat o ordonanta pe mediu.Surse politice vorbesc despre incercarile lui Liviu Dragnea de a trece o OUG privind amnistia si gratierea, pentru care nu ar avea, insa, suportul partenerilor din ALDE , inclusiv al ministrului Justitiei, Tudorel Toader.Intre cele doua sedinte guvern, Viorica Dancila va merge la Cotroceni , miercuri dimineata, unde a fost chemata de presedintele Klaus Iohannis.Precedenta intalnire dintre cei doi a fost tot la solicitarea lui Klaus Iohannis, in 15 mai, dupa conflictul privind relocarea ambasadei Romaniei din Israel.La finalul lunii aprilie, presedintele Iohannis a cerut, public si in mod repetat, demisia premierului Dancila, despre care a spus atunci ca nu face fata responsabilitatii impuse de functie.