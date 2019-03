Dancila i-a promis lui Timmermans ca Guvernul nu va adopta vineri OUG pe Codurile Penale

Comisia Europeana nu este de acord cu adoptarea OUG

Ziare.

com

Surse politice au declarat pentru Ziare.com ca cei doi oficiali au avut o discutie, in care sefa Executivului i-a facut aceasta promisiune lui Timmermans. In schimb, vor continua negocierile cu expertii MCV de la Bruxelles.Maine, la ora 8:00 dimineata, Guvernul are programata o sedinta. Pe ordinea de zi nu figureaza nicio ordonanta de urgenta care sa aiba legatura cu domeniul Justitiei, insa aceasta poate fi adaugata ulterior.De altfel, Alianta USR-PLUS este convinsa ca Guvernul va adopta vineri cele doua OUG pe justitie si a trimis premierului Viorica Dancila o scrisoare in care ii cere sa renunte la acest demers. Totodata, Alianta USR-PLUS ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa participe la sedinta de guvern de vineri.Amintim ca surse de la Bruxelles ne-au precizat ca oficialii europeni au comunicat, inca de miercuri, delegatiei trimise de Guvernul Romaniei ca in acest moment Comisia Europeana nu este de acord cu adoptarea OUG privind modificarea Codurilor Penale.Prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, si Viorica Dancila s-au intalnit de patru ori numai in ultima luna si de fiecare data au vorbit de Justitie. Comisia Europeana nu considera acceptabila OUG pentru modificarea Codurilor Penale si a transmis partii romane ca modificarile nu sunt in regula.