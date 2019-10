Dancila i-a trimis lui Iohannis noi propuneri de interimari: Les la Interne, Hurduc la Educatie, Suciu la Justitie

Ziare.

Potrivit Digi24 , prim-ministrul ii cere sefului statului sa il numeasca pe, ministrul Apararii, interimar la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).De asemenea, Dancila vrea ca ministru interimar la Justitie sa fie, actualul ministru al Dezvoltarii.La Ministerul Educatiei, premierul il propune pe, ministrul Cercetarii.Iata si celelalte propuneri ale premierului:, ministrul Apelor si Padurilor, interimar pentru functia de vicepriministru si ministru interimar al Mediului;, ministrul Economiei, interimar la Ministerul Energiei;, ministrul pentru Mediul de Afaceri interimar la Relatia cu Parlamentul;, ministrul Comunicatiilor, in functia de vicepriministru pentru parteneriate startegice.Premierul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca "a mai trecut o zi de incalcare a Constitutiei de catre presedintele Romaniei", in conditiile in care Klaus Iohannis nu a revocat doi ministri si nu a numit ministrii interimari, dupa ce CCR a dat o decizie in acest sens.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, este obligat sa-i revoce din functii pe ministrul Justitiei, Ana Birchall, si pe vicepremierul Mihai Fifor, daca premierul Viorica Dancila i-a cerut acest lucru, au explicat magistratii Curtii Constitutionale, in motivarea deciziei privind conflictul juridic de natura constitutionala dintre primul-ministru si presedinte.Si joi seara Dancila a avut un mesaj pentru seful statului."Inca o zi de incalcare a Constitutiei de catre presedinte.Domnule Klaus Iohannis, o tara intreaga asteapta sa va faceti treaba. Si nici macar nu v-am cerut sa va sacrificati weekend-ul. Cand puneti in aplicare decizia Curtii Constitutionale?", a scris premierul pe Facebook.