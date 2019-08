Dancila renunta sa mai fie "neconflictuala" si-l ataca pe Chirica: Sa raspunda cum a strans 250 de mii de euro din salariul de bugetar

Mesajul lui Chirica

"Am sa ii raspund domnului primar cand va raspunde foarte onest cetatenilor de la Iasi cum a reusit dansul ca bugetar sa stranga 250 mii euro pentru o casa pe care a lasat-o copilului. Cand dansul va raspunde cetatenilor acestui oras ii voi raspunde si eu domniei sale", a declarat Viorica Dancila, la Iasi, unde a fost prezenta in cadrul turneului electoral pe care il face prin tara.Pe de alta parte, premierul a afirmat ca o varianta pentru constructia Autostrazii Unirii vizeaza declararea acesteia in CSAT ca fiind o prioritate de interes national."Legat de autostrada Unirii am avut o discutie si astazi, avem mai multe variante, una dintre ele sa mergem in CSAT si sa devina autostrada de interes national astfel incat sa putem incepe cat mai repede lucrarile", a adaugat Dancila.Reactia vine dupa ce presa a semnalat ca delegatia PSD a mers in Moldova cu un elicopter privat, regiunea fiind privata de autostrazi.Primarul Mihai Chirica publicase anterior pe Facebook un mesaj adresat Vioricai Dancila in care face referire la vizita anuntata de premier, la sfarsitul saptamanii, la Iasi. El o numeste "premier cu zero realizari" si spera ca Dancila va fi prezenta in oras pentru a-si "lua adio de la votul iesenilor".Primarul Iasului o intreaba public pe Dancila unde sunt cele cateva investitii majore promise capitalei Moldovei.Edilul ii ureaza, totusi, "bun venit la Iasi", "pentru ca iesenii sa va admire in toata splendoarea de premier cu zero realizari! Viata ne-a aratat ca toti cei care au desconsiderat acest oras mandru si aceasta provincie frumoasa si incarcata de spiritualitate au fost aruncati la lada de gunoi a istoriei. Vi-l mai aduceti aminte pe Liviu Dragnea?! Vremelnici conducatori, dar eterna osanda din partea poporului!".In acelasi text, MihaiChiricao intreaba pe Viorica Dancila daca are cunostinta despre cultura si oamenii din Iasi, facand referire la trecutul capitalei istorice a Romaniei.In finalul scrisorii,Chirica mentioneaza ca este o gazda buna si ca abia asteapta ca Viorica Dancila sa enumere proiectele finalizate si "sa ne promiteti alte reusite marete!", facand o comparatie cu fostul presedinte al PSD: "In luna mai, Liviu Dragnea a procedat la fel, dar nu l-a mai crezut nimeni. Iesenii nu uita si nu iarta niciodata, doamna Dancila!".