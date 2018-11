Oficialii europeni au explicat liderilor de la Bucuresti ce inseamna presedintia UE. Dancila a zis ca e un examen, Dragnea a cerut tratament egal

LIVE TEXT

A venit momentul sa acceleram aderarea Romaniei la Schengen.

Foto: Digi24 TV

******

Ziare.

com

Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, secretarul general al Parlamentului European, Klaus Welle, precum si liderii celor 9 grupuri politice europene au ajuns fata in fata cu premierul Viorica Dancila, precum si presedintii Parlamentului Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, la o saptamana dupa adoptarea in PE a Rezolutiei privind respectarea statului de drept in Romania, precum si a publicarii de catre Comisia Europeana a celui mai dur raport MCV.Oficialii europeni au explicat ce dosare cruciale vor fi transate pe parcursul mandatului romanesc in fruntea Consiliului UE, precum si ce se asteapta de la autoritatile de la Bucuresti.Premierul Viorica Dancila a spus ca vede acest mandat drept un examen pe care spera ca Romania sa-l treaca si ca succesul tarii noastre va insemna si un succes al Uniunii. Dupa intalnirea de la Palatul Victoria, Tajani s-a dus la Cotroceni, unde i-a atras atentia presedintelui Klaus Iohannis ca rolul sau este extrem de important in perioada ce urmeaza si ca liderii europeni conteaza pe el.In cele din urma, delegatia europeana s-a dus la Parlament, unde a discutat cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Seful PSD a reluat si in fata presedintelui Parlamentului European retorica "tratamentului egal", cerand sa fie respectat acest principiu pentru toate statele membre.Primirea oficialilor europeni vine intr-un context politic tensionat, dupa ce luni PSD a anuntat remanierea guvernamentala, iar marti Iohannis a refuzat doua dintre propunerile care i-au ajuns pe masa.- Cu asta se incheie sirul intalnirilor politice ale oficialilor europeni. Incepand cu ora 16:30, presedintele Tajani va merge la Facultatea de Drept, unde va participa la dezbaterea "Tinerii in dialog cu Parlamentul European".- Intalnirea dintre Tajani, Tariceanu si Dragnea s-a incheiat, potrivit unui comunicat remis de Senat.In document se arata ca Dragnea i-a spus lui Tajani ca "avem in fata mai multe provocari deosebite, care vor trebui abordate in cursul presedintiei Romaniei", atragand atentia ca, in viziunea lui, "cheia unitatii si coeziunii in cadrul UE tine in primul rand de tratamentul egal si de solidaritatea dintre statele membre, acestea fiind doua valori fundamentale pe care s-a cladit proiectul european".In acelasi timp, Tariceanu l-a asigurat pe Tajani ca, "pe durata detinerii Presedintiei Consiliului UE, Romania va actiona ca mediator impartial si un facilitator de consens", insistand ca, "pe termen lung, eficienta UE va depinde de capacitatea acesteia de a asigura un nivel adecvat de convergenta intre statele membre si de a imbunatati nivelul de coeziune, prin mentinerea si promovarea valorilor comune".- Desi era programata sa dureze intre 14:00 si 14:30, intalnirea dintre presedintele PE si Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu continua si la aceasta ora, a confirmat, pentru Ziare.com, Biroul de presa al Senatului.- La aceasta ora delegatia europeana condusa de presedintele PE Antonio Tajani este la Parlament. Urmeaza intalniri cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cel al Senatului, Calin Popescu Tariceanu.- Vorbeste acum Tajani, la Cotroceni:- Suntem gata sa avem o colaborare cat mai buna cu tara dvs. In mandatul presedintiei romane se vor organiza alegerile europarlamentare. E important sa transmitem un mesaj pozitiv cetatenilor.pe doua-trei chestiuni cruciale. In primul rand, pentru Brexit - exista un acord, suntem in deplin acord cu ceea ce face negociatorul UE si trebuie sa ne luptam pentru a garanta drepturile cetatenilor.impreuna cu presedintele Tajani:- Am avut intalniri scurte cu presedintele Tajani. Sper sa reusiti sa va faceti o imagine buna si completa asupra Romaniei in aceasta vizita.- Ma bucura foarte mult abordarea PE inspre o consolidare a UE in beneficiul tuturor cetatenilor europeni.- Romania impartaseste pe deplin aceasta orientare proeuropeana. Suntem convinsi ca prin actiunile noastre putem sa construim o Uniune mai puternica si mai buna.- Ne vom confrunta cu multiple provocari, care afecteaza atat viata cetatenilor, cat si guvernele tarilor membre. De aceea, trebuie sa dam dovada si de realism, dar si de ambitie.- Impartasim aceleasi valori comune si cu totii dorim o Uniune sigura, prospera. E important sa ne folosim energia pentru a evidentia ceea ce ne uneste. Aceasta e abordarea pe care o vom avea si la summit-ul de la Sibiu.- Obiectivul nostru e sa avem o discutie pozitiva orientata spre viitor. Ne propunem sa avem o proiectie strategica cu privire la viitorul UE si la politicile pe care trebuie sa le adoptam.- Suntem constienti ca- Trebuie sa obtinem acordul cu privire la dosare cheie, sa obtinem rezultate concrete.- Rezultatele pe care le vom obtine pana atunci vor fi principalul punct de interes la alegerile europarlamentare.- Tajani a ajuns la Cotroceni. Programul a fost decalat cu 15 minute, dupa ce a intarziat putin declaratia comuna Dancila-Tajani.- A inceput conferinta de presa sustinuta de Dancila si Tajani.- I-am asigurat pe invitatii nostri ca suntem pregatiti pentru preluarea presedintiei UE. Programul il vom vota, se va vota, in scurt timp in Parlamentul Romaniei., ci de un acord politic, o decizie intre institutiile europene.- Am vorbit de principalele provocari existente la nivel european.- Am adus in prim plan si aspecte legate de politica de aparare, de securitate, migratia, problemele legate de tineret.- Romania va avea o mare deschidere catre dialog, cooperare cu institutiile europene.- Avand in vedere ca pe perioada presedintiei rotative a ConsUE detinuta de Romania se inchide agenda strategica 2014-2019, asteptarile sunt foarte mari, iar- O atentie deosebita o vom acorda Bancanilor de Vest, Strategiei Dunarii. Sunt multe probleme, suntem constienti ca avem pe masa peste 200 de dosare care asteapta un raspuns pozitiv. Am reliefat faptul ca, ca trebuie sa mearga la trialog impreuna cu Comisia si Parlamentul.- Un subiect important e. Trebuie garantata pacea, respectarea acordului din Vinerea Mare, insa aceasta frontiera este flexibila si sa impiedice intrarea in UE a unor produse care sa nu fie daunatoare cetatenilor si sa faca o concurenta neloiala agriculturii si pietei noastre agroalimentare.- Un alt subiect important e migratia si e vorba de pachetul cu 7 puncte. PE a adoptat un text legislativ, ne dorim ca si Consiliul sa poata accepta propunerile noastre. Avem nevoie de o actiune hotarata si determinata din partea Guvernului roman. Am primit asigurari de la Bucuresti.- PE isi doreste sa se faca investitii in Africa. E clar ca nu doar migratia e o sursa de ingrijorare, ne gandim la securitatea noastra, la combaterea terorismului.- Un alt subiect,Speram ca statele membre sa nu amane acest dosar dupa alegerile UE. Noi ne dorim sa apropiem cetatenii de institutiile europene, multi se simt indepartati.- Sunt de acord cu ce spunea dna Dancila cu politica pentru agricultura si fondurile de coeziune. In PE exista o rezistenta mare in ce priveste propunerile CE. PE nu-si doreste sa se reduca fondurile.. Ne dorim sa existe resurse proprii pentru bugetul european si sa o facem fara a cere bani in plus statelor membre. O solutie,- ma gandesc la Venezuela, Nicaragua, UE isi va face auzit glasul in aceasta privinta.. Suntem pregatiti sa colaboram cu urmatoarea presedintie, pe 9 mai vom fi la summit-ul de la Sibiu, cand vom avea ocazia sa lansam un mesaj puternic fata de alegatori, ne dorim ca participarea sa fie una mare la aceste alegeri.- Declaratia comuna inca intarzie, insa Guvernul a postat pe site cateva fotografii si un filmulet. Ramane de vazut daca declaratia va mai avea loc, pentru ca la ora 11:00 delegatia europeana avea programata o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni.In fotografii se vede ca la masa sunt si noii membri ai Guvernului, printre care si Niculae Badalau.- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca a avut, marti seara, "o intalnire, sa ii zicem, semioficiala" cu Tajani, in care au discutat despre Schengen, rezolutia adoptata de Parlamentul European in sprijinul cetatenilor romani si raportul MCV."Am discutat si de preluarea presedintiei Consiliului UE, in care evident am discutat si de ultima remaniere si ne-am intrebat in ce masura aducerea atator ministri noi cu o luna de zile inainte de preluarea presedintiei va ajuta la preluarea presedintiei sau va crea obstacole suplimentare", a spus Orban la Digi24.Orban a spus ca liderii europeni au si nedumeriri si ingrijorari cu privire la masurile luate de autoritatile de la Bucuresti.- Desi declaratia comuna a lui Dancila cu Tajani era anuntata pentru ora 10:15, cei doi intarzie.- Premierul Viorica Dancila l-a asigurat pe Tajani ca Romania e pregatita pentru preluarea presedintiei si ca in scurt timp Parlamentul de la Bucuresti va vota ultima forma a programului pentru presedintia ConsUE."Vreau sa va asigur inca de la inceput ca Romania este pregatita pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene. Suntem pregatiti atat din punct de vedere organizatoric si logistic, dar si din punctul de vedere al programului pe care il avem pentru preluarea presedintiei. In scurt timp, in Parlamentul Romaniei, va fi votata ultima forma a programului presedintiei Consiliului Uniunii Europene", a declarat Dancila, la inceputul reuniunii Conferintei Presedintilor Parlamentului European si a Guvernului Romaniei, potrivit Agerpres.Sefa Guvernului de la Bucuresti a precizat ca, in timpul presedintiei romane a Consiliului UE, vor fi organizate numeroase evenimente atat in Romania, cat si la Bruxelles."Avem multiple evenimente in toate zonele tarii, avem evenimente multiple in Bucuresti, dar, bineinteles, si la Bruxelles. Programul cuprinde patru puncte distincte si anume: o Europa a coeziunii - de altfel si motto-ul presedintiei Consiliului Uniunii Europene detinuta de catre Romania este 'Europa valorilor comune europene', o Europa a sigurantei, cresterea rolului global al Uniunii Europene si, bineinteles, promovarea valorilor europene", a afirmat Viorica Dancila.- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a fost primit la Guvern de premierul Viorica Dancila.Iata programul evenimentelor la care delegatia Parlamentului European particia miercuri in Romania:- Primirea la Palatul Victoria de catre Viorica Dancila.- Intrevedere cu premierul Viorica Dancila.- Reuniunea Conferintei Presedintilor Parlamentului European si a Guvernului Romaniei.- Fotografia de familie la Palatul Victoria.- Declaratii de presa comune ale premierului Viorica Dancila si presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani.- Intalnire cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni.- Pranz de lucru oferit de premierul Viorica Dancila in onoarea presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani.- Intrevedere cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu.- Participare la o dezbatere intitulata "Tinerii in dialog cu Parlamentul European", la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti.