Dancila ii raspunde lui Iohannis: Uitati de Pilonul II. Sunt bani de salarii si pensii!

"Uitati de Pilonul II! Nu mai raspund la acest lucru, a fost o propunere a Comisiei de Prognoza. Nu pot sa vorbesc despre ceva care nu am agreat.Nu exista nicio problema si chiar as vrea sa nu cream ingrijorari in randul pensionarilor ca nu am putea sa le dam pensia sau in randul salariatilor. Sunt bani de salarii si pensii", a declarat Viorica Dancila, asaltata cu intrebari de jurnalisti la iesirea de la Conferinta Nationala a Agricultorilor.Intrebata cum comenteaza declaratiile presedintelui, Viorica Dancila a raspuns ca seful statului si-a spus punctul de vedere. "Domnul presedinte poate sa spuna, e opinia dumnealui, dar eu va spun realitatea - avem bani de salarii si pensii", a subliniat ea.Totodata, sefa Guvernului a precizat ca si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a confirmat ca exista bani pentru pensii si salarii.Chestionata daca vede afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis referitoare la salarii si pensii ca fiind inca un pas in "razboiul" cu seful statului, Dancila a raspuns: "Este opinia domnului presedinte, eu intotdeauna am fost adepta consensului, a unei abordari interinstitutionale foarte bune, nu vreau (...) sa comentez acest lucru. Eu voi merge pe drumul meu. Pentru mine important este sa duc la bun sfarsit programul de guvernare si voi face acest lucru".De asemenea, intrebata daca o sa-l cheme pe seful statului la o discutie, Dancila a precizat: "Nu-mi permit sa chem eu presedintele la o discutie".In ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene, Viorica Dancila a reluat acuzatiile la adresa Guvernului Ciolos si a dat asigurari ca in cele cateva luni de mandat a reusit, cu eforturi mari, sa faca progrese."Am pornit de la zero, avem 16% fata de media europeana de 18%. Avem in spate tari precum Germania sau Italia, vom face toate eforturile (...) In cele cateva luni de cand conduc acest guvern, am facut eforturi foarte mari.. Avem speranta sa reusim", a mai sustinut premierul.