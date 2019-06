Dancila il ameninta cu demiterea pe seful CNAIR

Ziare.

com

Ea a fost intrebata daca isi mentine declaratia de anul trecut privind demiterea lui Narcis Neaga daca nu se construiesc 100 de kilometri de autostrada."Iau in calcul si acum acest lucru", a spus Dancila, duminica, la Antena 3.Premierul Viorica Dancila a anuntat ca la nivelul Guvernului va fi infiintat un departament pentru infrastructura care se va afla in subordinea sefului Guvernului."Legat de autostrazi (...) voi face un departament pentru infrastructura, pentru investitii in subordinea primului ministru pentru ca vad ca fiecare a venit cu promisiuni, a spus 100 de km, facem 60 de km. Nu pot sa-mi asum pana nu voi face acest departament si in fiecare saptamana membrii departamentului vor veni cu raportari publice asupra obiectivelor pe care le avem. (...)Vedem ca apar in spatiul public din ce in ce mai multe probleme sesizate si vreau sa ridic eu aceste obstacole sa vedem atunci ce motive mai au sa nu duca la bun sfarsit ceea ce au promis", a mai afirmat Viorica Dancila.