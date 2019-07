Dancila il pune sef la CNAS pe Ciurchea, cercetat de DNA pentru sistemul informatic: Si eu am avut dosar, trebuia sa plec acasa?

Controversatul domn Ciurchea

DNA a estimat un prejudiciu de 16.847.405,96 euro

"Am vazut aceste lucruri, eu am considerat, cand a venit propunerea, ca avem nevoie de un specialist. Avem nevoie de un om care cunoaste sistemul si este bine pregatit. M-am uitat la aceste nereguli. In 2012 a existat un dosar la DNA, am vazut ca nu a fost audiat. Daca va exista o acuzatie vom lua masuri.Doar a fost un dosar, nu i s-a imputat nimic. Pot exista plangeri pentru fiecare dintre noi. In acest moment avem nevoie de un specialist si daca nu e ceva fundamentat nu consider ca e o greseala. Nu il cunosc, nu stiu de cine a fost apropiat. Am cerut nominalizarea unui om care sa rezolve problemele", le-a spus Dancila jurnalistilor, in conferinta pe care a sustinut-o la finalul CEx-ului PSD in care s-a decis ca ea sa fie candidatul partidului la prezidentiale Cand jurnalistii i-au atras atentia ca Ciurchea este urmarit penal si chiar pentru problemele sistemului informatic, care e la pamant de mai bine de 3 saptamani, Dancila a inceput sa povesteasca, cu emotie in glas, de momentul in care si ea a avut "o prostie" de dosar pentru inalta tradare."Da, e o ancheta in desfasurare, dar avem certitudinea ca e vinovat? Exista prezumtia de nevinovatie, pe care trebuie sa o aplicam. E o directiva obligatorie si trebuie sa fie pentru toti. Atat timp cat nu este judecat nu vad un impediment. Daca va fi trimis in judecata il vom elibera din functie. E o numire provizorie.Eu am avut dosar de inalta tradare. Ce trebuia sa fac, sa imi dau demisia? Trebuia sa plec acasa? Eu sunt pentru statul de drept dar si pentru respectarea drepturilor oamenilor. Nu pot sa il acuz eu, nu sunt judecator. Nu il apar, nici nu il cunosc, dar stiu ca e un profesionist. Nu am discutat cu domnia sa, am vazut ca acest om a lucrat in sistem si e profesionist", a mai spus Dancila.Ciurchea a fost de mai multe ori presedinte al Casei de Sanatate si in timpul sau a fost implementat mult-amanatul sistem al cardului national de sanatate. Ultima oara el a demisionat in primavara lui 2016 si cam tot de atunci este anchetat de DNA si a lasat mostenire numeroasele probleme ale sistemului informatic, ce acum au atins punctul critic.El a mai fost implicat si in alte dosare si anchete., dosar in care prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la 1,7 milioane de lei.Totodata, Alin Costache, fost sef al Directiei Antifrauda din CNAS, l-a denuntat la DNA, acuzandu-l deIn ce priveste dosarul care priveste fix sistemul informatic, in mai 2016 procurorii DNA l-au acuzat de abuz in serviciu , iar ancheta este in prezent inca in desfasurare.Procurorii vizeaza mai multe acte aditionale la un contract de informatizare a institutiei, incheiate intre CNAS si HP Romania in perioada 2007-2009.CNAS a achizitionat "servicii suplimentare de asistenta tehnica si instruire on-site pentru Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) si pentru softul care asigura planificarea resurselor (ERP) la preturi supraevaluate, respectiv la valori de 804 euro/zi-om in cazul a doua dintre actele aditionale si de 760/zi-om, in cazul unui alt act aditional, dintre cele care fac obiectul prezentului dosar".Procurorii spun ca actele au fost incheiate fara sa fie respectata legea. Mai exact, CNAS a acceptat propunerile HP fara o analiza proprie a necesarului si a pretului ofertat, fara o negociere reala si fara o fundamentare a tarifului din partea furnizorului. Ofertele HP nu au fost analizate in cadrul Comisiei de negociere/de analiza si evaluare tehnico-economica de optimizare a SIUI si aceste servicii au fost subcontractate pana la prestatorii directi, la preturi din ce in ce mai mici, astfel incat pentru serviciile efectiv efectuate prestatorii au incasat cel mult 200 de euro/zi-om., inclusiv TVA (reprezentand diferenta intre valoarea serviciilor facturate de HP si costul real al acestor servicii de 200 euro/zi-om), bani care ar fi fost platiti de CNAS in mod nelegal.