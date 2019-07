Dancila infiinteaza un departament de monitorizare a investitiilor: Cine nu respecta termenele pleaca acasa

Ziare.

com

Dancila a subliniat ca cei care nu respecta termenele asumate pleaca acasa, fara nicio exceptie."Infiintam un departament pentru dezvoltarea, promovarea si monitorizarea proiectelor de investitii in infrastructura in subordinea primului-ministru, care sa urmareasca fiecare proiect de avergura.Acest departament va furniza rapoarte saptamanale privind stadiul lucrarilor si bineinteles respectarea termenelor. Romania are nevoie de proiecte de dezvoltare, iar cine nu respecta termenele asumate pleaca acasa, fara exceptie", a declarat Viorica Dancila, citata de Mediafax.Premierul a spus ca ca in primele cinci luni ale anului 2019 investitiile au crescut cu 30% fata de anul 2018, ridicandu-se la valoarea de 9.6 miliarde lei.Potrivit Vioricai Dancila, este vorba despre investitii atat din fonduri guvernamentale, cat si din fonduri europene."Asa cum ne-am angajat acordam in acest an o atentie desebite investitiilor. In primele cinci luni ale acestui an platile pentru proiectele de investitii au fost cu 30% mai mari fata de aceeasi perioada a anului 2018, ridicandu-se la valoarea de 9.6 miliarde lei. Vorbim despre investitii atat din fonduri guvernamentale, cat si din fonduri europene.Chiar astazi au intrat in fondurile Romaniei inca 24 milioane euro, bani destinati dezvoltarii satului romanesc si sprijinirii fermierilor. Astfel, valoarea totala a fondurilor europene pe care Romania le-a primit in 2019 pentru agricultura si dezvoltare rurala se ridica la peste 2.2 miliarde euro. Vom continua sa asiguram finantare pentru investitii, dar in acelasi timp ne implicam pentru ca aceste proiecte de dezvoltare sa fie realizate la timp si sa aiba beneficii economice si sociale", a mai spus Dancila.Premierul nu a precizat din cine va fi format departamentul si cine il va conduce.